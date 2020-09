La situació de la pandèmia a Salt empitjora i el risc de rebrot segueix augmentant

Les xifres dels darrers dies proporcionades per Salut evidencien que la situació de la pandèmia a Salt està empitjorant des de fa dies i, concretament, el risc de rebrot segueix anant a l'alça. Ahir va augmentar 57 punts respecte a dijous i va arribar a un índex de 679,42. D'aquesta manera, va sobrepassar Vic i ja és el segon municipi de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat, després de Manlleu. Ahir es van sumar 31 nous casos detectats per prova PCR.

Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions des de fa més d'una setmana però a Girona els indicadors estan millorant i a Salt es produeix el contrari. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va explicar a aquest diari que el municipi està aplicant les mesures aprovades pel Procicat respecte a la reducció dels aforaments i, a més, l'ajuntament ha reforçat els controls a la ciutadania «per assegurar que compleix les mesures». De fet, la policia local ja ha interposat 429 denúncies per no utilitzar la mascareta i durant els darrers dies s'han intensificat els controls, ja que del 21 al 24 de setembre, la xifra de denúncies ha estat de 49.

Malgrat tot, darrerament veïns del municipi han expressat a aquest diari el seu malestar per «la manca de presència policial que actuï contra la irresponsabilitat ciutadana». Vianants sense mascareta i places concorregudes de grups de joves sense respectar la distància de seguretat han fet augmentar la sensació d'inseguretat entre la ciutadania. Respecte a aquestes queixes, Viñas va admetre que la policia «no ho pot abastar tot» però va remarcar que «hi ha més de cent punts de control en 24 zones del municipi» i va recordar que «en una setmana s'han inspeccionat setanta establiments de Salt i s'han posat sis denúncies als que no complien les mesures».

Sobre el possible origen de l'augment de casos, Viñas va explicar que no hi ha cap brot decretat i, per tant, correspon a positius aïllats. «No soc epidemiòleg i, per tant, no podria determinar un origen concret dels casos, malgrat tot, la tornada a les escoles i l'augment de la mobilitat ha fet incrementar els indicadors a tot Catalunya i, de retruc, a la província de Girona i a Salt», va concloure.

Situació a la regió de Girona

D'altra banda, la majoria d'indicadors de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona segueixen a l'alça. Primerament, es van sumar 141 nous casos de coronavirus i, d'aquests, 137 s'han detectat per PCR. Seguidament, la velocitat de propagació del virus va pujar fins a 0,97 i la taxa de confirmats per PCR del 15 al 21 de setembre és de 92,29 per cada 100.000 habitants. La bona notícia és que el risc de rebrot va baixar lleugerament fins a 183,83 punts i hi havia una persona menys ingressada i una de nova a l'UCI. A la ciutat de Girona, el risc de rebrot segueix baixant i està en 368,05, gairebé set punts menys en un dia. Està per sota del de la setmana del 8 de setembre, quan va ser de 779,86. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 i està en 0,80, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 202,52 per cada 100.000 habitants. Ahir es van sumar 41 casos nous.

Finalment, després de dies en què el nombre de víctimes creixia, ahir Salut no va notificar cap nova mort per coronavirus.

Cribratge selectiu a Girona

D'altra banda, segons va informar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i Protecció Civil, Salut va dur a terme un cribratge selectiu al centre cívic Onyar per als veïns dels barris de Vila-roja i Font de la Pólvora. El motiu és que s'ha detectat un brot de coronavirus que afecta catorze persones «en uns carrers» de Girona Est i per això es van fer unes 150 proves per detectar asimptomàtics.