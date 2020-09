Treballadors del transport sanitari declaren una vaga indefinida a l'octubre

Els sindicats CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT han convocat una vaga indefinida a partir del 9 d'octubre en el transport sanitari. L'aturada afectarà aproximadament uns 5.000 professionals del sector, tant del transport sanitari urgent com del no urgent. Segons CCOO, la vaga pretén aturar l'aplicació de la «retallada salarial» anunciada per part de la patronal ACEA en el concepte «a compte de conveni» a partir de la nòmina del setembre i aconseguir un pla d'equiparació dels treballadors amb les condicions del conveni col·lectiu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El col·lectiu va afegir que la Generalitat i la patronal han incomplert els acords del 2019 per revertir retallades que el sector patia des del 2013. CCOO va dir que tots els treballadors tenen dret a les mateixes condicions.