El Trueta i els CAPs públics gironins incorporen 70 residents

L'Institut Català de la Salut a Girona va fer un acte ahir per donar la benvinguda als 70 residents que aquest any comencen la seva formació especialitzada, tant a l'Hospital Universitari de Girona Josep Trueta com a l'àmbit d'atenció primària.

D'aquests, 40 es formaran com a especialistes al Trueta i 30 als centres d'atenció primària, un àmbit que incorpora 6 nous centres docents. Més enllà dels centres de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Canet de Mar, a partir d'ara també es formarà especialistes en medicina familiar a Figueres, Roses, Santa Clara de Girona, Sant Feliu de Guíxols, Blanes i Tordera.

En total 30 residents comencen ara la seva especialització als 12 centres docents de primària, 26 dels quals són metges i metgesses i 4 infermeres, i faran rotacions als hospitals docents del Trueta, Santa Caterina, Palamós, Figueres, Calella i Blanes. Aquest darrer també s'incorpora com a novetat a l'oferta de formació especialitzada.

Pel que fa a l'àmbit hospitalari, ahir es va fer un acte de benvinguda als 40 professionals que desenvoluparan la seva especialitat al Trueta, repartits en 25 especialitats. A més, s'han incorporat les especialitats d'urologia i otorrinolaringologia.



Onze residents a Palamós

Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), que gestiona l'Hospital de Palamós, va presentar ahir onze nous residents. D'aquests, quatre metges i tres infermeres aniran a la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària; una llevadora i un metge a medicina interna i dos residents de l'ICS faran rotacions a l'hospital.

El SSIBE també va agrair ahir en un acte la tasca dels residents que ja han acabat l'especialitat durant aquest any. Un total de dues metgesses de família, una infermera de família, una ginecòloga i una metgessa de medicina interna treballaran al centre.