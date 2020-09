Baixen les temperatures que deixen les primeres nevades al Pirineu

Una baixada sobtada dels termòmetres va portar la matinada d'ahir les primeres nevades al Pirineu en punts com la Vall de Núria. La neu ha aparegut per sota els 1.400 metres. El descens de la temperatura en algunes estacions com Portbou ha estat la més baixa dels darrers deu anys un mes de setembre. A Girona Sant Daniel es van registrar ahir 2,5 graus de mínima. Per avui hi ha avís de mar de fons i vent de tramuntana.

Les muntanyes del Pirineu van aparèixer ahir al matí emblanquinades. Durant la matinada els termòmetres van baixar deixant les primeres precipitacions en forma de nevada. Ahir va continuar nevant i durant aquesta matinada s'esperva que ho fes baixant de cota cap als 1.500 o 1.400 metres.

A primera hora del matí la temperatura es va situar, segons el Servei Metereològic de Catalunya, entre els 3 i els 8 graus més baixa que tot just un dia abans amb temperatures més de tardor i obligant a abrigar-se. Durant el dia es van donar temperatures, per exemple, de 4,9 graus la Vall de Núria, un dels punts on van aparèixer les nevades, a un grau a Ull de Ter o de 2,2 a Puigcerdà.

Portbou va ser una de les set estacions de Catalunya, de 148 que va registrar la mínima més baixa en un mes de setembre de la darrera dècada situant-se en deu graus. Fa deu anys se situaven en 10,3 graus. La mímina ha voltat els -5 graus a 2.500 metres d'altura.

Segons les dades del meteoròleg Gerard Taulé, col·laborador de Diari de Girona a Girona- St. Daniel la mínima ha estat de 2,5 graus. El 2002 va ser de 2 graus a les Deveses de Salt i de 6,4 al centre. Ahir van ser de 6 i 11, respectivament. El 1973 Girona va registrar una mínima de 4,6 graus.

La baixada ha dut les primeres nevades i s'esperava que aquesta matinada continuessin per sobre els 1.200 metres a la vessant nord del Pirineu. Per avui es preveu que es vagin obrint clarianaes al matí i núvols a la tarda. La temperatura mínima serà entre l'1 i els 6 graus al Pirineu i a al litoral s'espera que es mogui entre els 11 i 16 graus.

Hi ha avís de mar de fons del nord, sobretot al cap de Creus i al cap de Begur. S'espera també que bufi el vent de tramuntana al nord del país.

