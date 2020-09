Dimiteix el portaveu del grup per a la gestió de la COVID-19

El doctor expert en malalties infeccioses Emilio Bouza ha dimitit com a portaveu del Grup Covid-19 creat aquesta mateixa setmana per coordinar la resposta a la situació de la covid-19 a la Comunitat de Madrid, segons han confirmat fonts del govern autonòmic. Bouza havia estat designat com a portaveu d'aquest grup dijous passat, de manera que plega 48 hores després del seu nomenament.

La dimissió es produeix també en ple enfrontament entre el govern espanyol i el d'Isabel Díaz Ayuso. De fet, a la carta de dimissió, a la que ha tingut accés l'ACN, Bouza detalla que se li va prometre «voluntat de concòrdia política» però lamenta que ara ha vist que «en les actuals circumstàncies aquest no és el seu lloc».

«Les circumstàncies que he presenciat els dies següents, juntament amb la contemplació de les rodes de premsa simultànies del divendres 25, m'obliguen a renunciar i declinar l'oferiment», justifica l'epidemiòleg.

A la missiva el doctor explica que se li va traslladar que tindria un paper tècnic i científic, així com de portaveu, en un clima entre governs amb «voluntat de concòrdia».

Bouza diu que va «creure el que es prometia» i després d'unes hores de reflexió va decidir acceptar l'oferta perquè va «percebre la demanda com una obligació i com un deure» per a la seva comunitat i la seva nació.

Els membres d'aquest Grup Covid-19 es va anunciar el passat dijous, 24 de setembre. Bouza va ser designat portaveu. Formen part del grup, per part del govern espanyol, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, i la secretària d'Estat de Sanitat, Sílvia Garzón, i per part de la Comunitat de Madrid, el viceconseller de Salut Pública, Antonio Zapatero, i l'assessor de Salut Pública Jesús Canora.