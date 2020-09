Un incendi crema part de local White Sisha Lounge d'Olot

Els bombers de la Generalitat van haver d'apagar l'incendi generat al local White Sisha Lounge, al carrer Pare Roca d'Olot. L'avís d'incendi va tenir lloc al voltant de les 20.15 hores i va ser propiciat per l'intens fum negre que sortia de la porta del local. Es tracta d'un lloc que havia fet les funcions de bar musical.

Els bombers van entrar al local amb mànegues, van apagar les flames i van evitar que el foc i el fum s'estenguessin al pis superior, on hi ha una acadèmia de formació professional en motor. Per la seva part, la Policia Municipal va posar cinta al voltant de l'edifici i amb cons va desviar el trànsit. El tall va provocar retencions a l'avinguda Sant Joan de les Abadesses i a l'avinguda Reis Catòlics.

Tres camions de bombers es van instal·lar al mig del carrer per subministrar aigua i escuma als efectius que estaven a l'interior del local. Als extrems, dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques van donar suport a l'acció en previsió de possibles afectats pel fum. Els treballs de ventilació van acabar al llarg de la nit.