El risc de rebrot a Salt es dispara i se situa amb la taxa més elevada de Catalunya

Les últimes xifres del Departament de Salut han situat Salt com el municipi català amb més risc de rebrot de Catalunya. La taxa de rebrot calcula la probabilitat de contagi als municipis amb més de 20.000 habitants, i ahir a Salt aquesta xifra va disparar-se més de 200 punts de cop i es va situar a 903, superant Manlleu que fins ara era el municipi amb més risc i que queda en segona posició amb una taxa de 864.

La situació de la pandèmia a Salt va començar a empitjorar fa dies amb uns indicadors epidemiològics que han anat pujant el risc de forma esglaonada. Les últimes dades indiquen que el virus es transmet a més velocitat, ja que té una taxa d'1,32, és a dir, que cada contagiat infecta a més d'una persona. En un dia s'han notificat 43 positius més, i des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 937 casos per PCR. Hi ha, a més, tres ingressats, dels quals un es troba en estat greu. En canvi, cap de les dues defuncions registrades en les últimes dades han tingut lloc al municipi. En total s'han mort 21 víctimes de covid-19 a Salt.

Pel que fa a la situació sanitària de Girona, el virus segueix un patró més irregular, ja que tot i que l'últim balanç d'ahir va empitjorar el risc de rebrot amb 50 punts més (se situa en 417), encara es manté per sota de l'índex que tenia la setmana del nou de setembre, quan va superar els 770. A Girona, la taxa de velocitat del virus es manté per sota d'1 amb 0,88. La xifra s'hauria de situar per sota d'1 per considerar la pandèmia controlada.

La taxa de confirmats per PCR és de 211,12 per cada 100.000 habitants. Les noves dades van sumar 55 nous positius confirmats per PCR que situen la xifra de casos total a 2.673 -2.155 confirmats per PCR. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145. Hi ha 10 persones ingressades per coronavirus, dues menys que el divendres, i dues estan en estat greu.

Tant a Girona com a Salt s'han imposat noves restriccions des de fa més d'una setmana així com cribratges per tal de detectar casos asimptomàtics. De fet, Salut va dur a terme un cribratge amb 150 testats el divendres al centre cívic Onyar per un brot detectat a diversos carrers del sector de Girona Est.

La situació a la Regió de Girona

La situació a la Regió Sanitària de Girona, els indicadors epidemiològics segueixen a l'alça i l'últim balanç va registrar 226 nous positius per PCR. La regió sanitària ja acumula 11.292 contagis des de l'inici de la crisi sanitària. -13.666 si es tenen en compte totes les proves de diagnòstic. El balanç va sumar dues noves víctimes per covid-19, i des de l'inici de la pandèmia ja han mort 856 persones a la Regió Sanitària.

El risc de rebrot va pujar 20 punts situant-se als 203,38, una xifra que encara es manté als indicadors de la setmana del 7 al 13 de setembre, quan va pujar al 209,31. També va augmentar la taxa de transmissió del virus i se situa en l'1,3. La taxa de confirmats per PCR del 16 al 22 de setembre és de 99,46 per cada 100.000 habitants. Els hospitals gironins tenen 71 ingressats, dels quals 17 estan en estat greu.

