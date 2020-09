Les UCIs de Catalunya es mantenen sota control però amb una «calma tensa»

Les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals de Catalunya, que ahir tenien 137 pacients ingressats, estan en una situació controlada, però de «calma tensa», amb quatre malalts molt greus que han hagut de ser sotmesos a la tècnica ECMO, un sistema d'oxigenació extracorpòria que ajuda el cor i els pulmons quan aquests òrgans no funcionen.

Ricard Ferrer, cap de Servei de Medicina Intensiva de l'hospital Vall d'Hebron i cap del Grup d'Investigació Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació (SODIR) de la Vall d'Hebron Institut de Recercava indicar que la situació a Catalunya és més favorable que la que viuen aquests dies els hospitals de Madrid, amb més de 400 llits d'UCI ja ocupades per malalts de covid-19.

Segons la seva opinió, les restriccions adoptades a Catalunya de forma gradual des de juliol, amb tancaments fins i tot de mobilitat de zones concretes, com a Lleida i diverses localitats del seu voltant, la disminució de l'oci nocturn i els cribratges massius han ajudat a parar l'entrada de pacients als hospitals i, en conseqüència, a les UCIs.

Això no ha passat a Madrid, on s'ha concentrat l'entrada de pacients aquest mes de setembre amb un gran augment de malalts amb covid-19, agreujat pel fet que s'ha detectat que una part de la població que viu a la capital no té targeta sanitària.

A Catalunya, tot i que la situació està «controlada» a les UCIs i els malalts s'han repartit entre els diferents hospitals, la Vall d'Hebron ha hagut de sotmetre quatre persones molt greus per covid-19 a l'anomenada tècnica ECMO, un sistema d'oxigenació extracorpòria que s'usa com a última alternativa davant la gravetat del pacient.

Dades de Catalunya

Catalunya va notificar les últimes 24 hores 1.884 nous casos de contagis de covid-19 i nou morts, mentre la taxa del risc de rebot es manté elevada, en un 207,59, gairebé quatre punts per sobre de la de divendres. En canvi, la velocitat de contagi (Rt) es manté en 1,21.

Segons les últimes dades epidemiològiques facilitades pel Departament de Salut, el nombre de pacients ingressats als hospitals catalans va baixar substancialment ahir respecte del divendres i es va situar a 739 (32 menys), tot i que segueixen a les UCIs el mateix nombre de malalts greus que divendres, 137.

Des de l'inici de la pandèmia, han mort a Catalunya 13.293 perde les quals notificades les últimes 24 hores, i s'han contagiat 160.716, de les quals 1.884 són nous positius des de divendres.