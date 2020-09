Demanen 14 anys per a l'acusat de matar el germà a Palafrugell

El fiscal demana 14 anys i 10 mesos de presó per a l'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell la matinada del 24 d'agost del 2018. L'acusa d'un delicte d'homicidi amb les circumstàncies agreujants d'abús de superioritat i parentiu. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, els dos homes vivien junts en un domicili situat al carrer Caritat 84. L'acusat és un vell conegut de la justícia i acumula diverses sentències condemnatòries.

Segons recull l'escrit de conclusions provisionals del fiscal Enrique Barata, entre la una i les quatre de la matinada del 24 d'agost del 2018, es va produir una «forta discussió» entre els dos germans, durant la qual la víctima va decidir anar a l'habitació per evitar que anés a més. «En aquest moment, l'acusat, amb la intenció d'acabar amb la vida del seu germà o almenys representant-se mentalment que ho podria fer, va agafar unes crosses i va començar a colpejar-lo brutal i repetidament», relata el fiscal. Segons la Fiscalia, l'acusat no va parar de colpejar el germà «fins que va quedar immòbil i moribund a terra».

Com a resultat de l'atac, la víctima va patir «múltiples lesions», localitzades sobretot a la cara i al crani. Segons l'autòpsia, tenia fins a sis ferides a la cara, cinc a la zona cranial occipital (quatre de les quals molt greus) i diverses contusions i lesions a la zona toràcica, al coll i als braços. A més, l'escrit d'acusació concreta que l'acusat va «ometre qualsevol ajuda posterior» que pogués salvar-li la vida al seu germà perquè no va avisar del crim fins «hores després». «L'acusat es va aprofitar de la seva superioritat física perquè el germà pesava només 55 quilos, estava malalt i físicament debilitat i amb dificultats per caminar i per mantenir l'equilibri, per la qual cosa necessitava crosses», detalla el fiscal.

Dues circumstàncies agreujants

La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'homicidi i li aprecia dues circumstàncies agreujants: una d'abús de superioritat i l'altra de parentiu. El fiscal sol·licita una pena de 14 anys i 10 mesos de presó i 7 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi el fill de la víctima amb 150.000 euros. Està previst que el cas arribi a judici, per la via del tribunal del jurat, a l'Audiència de Girona a mitjans novembre.

Segons va transcendir en el moment dels fets, va ser el mateix acusat qui va avisar la policia. Cap a les set del matí del 24 d'agost va anar fins a l'oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palafrugell i va dir que s'havia trobat el seu germà, a casa, estès a terra i ple de sang. En un primer moment, l'home es va desvincular de la mort del seu germà, va negar que haguessin discutit i va assegurar que va trobar el cos quan s'havia aixecat a primera hora del matí. Poca estona després va confessar el crim.