El Govern preveu un Nadal amb celebracions limitades i sense cavalcades de reis

El govern de la Generalitat està «preocupat» perquè la situació de la covid-19 a la Comunitat de Madrid arribi a afectar Barcelona, donada la connexió entre les dues ciutats, especialment amb l'AVE, que cada dia transporta unes 6.000 persones, per la qual cosa va demanar ahir que només es facin els desplaçaments que siguin absolutament necessaris.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va dir en una entrevista a RAC1 que l'evolució de l'epidèmia a Madrid fa una mica de «por» a Catalunya, donat l'alt índex de connexió entre totes dues. «La mobilitat ens pot afectar aquí», va incidir. Vergés va explicar que parla sovint amb el seu homòleg de la Comunitat de Madrid i amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per tenir «informació de primera mà» del que està passant.

No obstant això, va destacar que el Govern espanyol «sí que té responsabilitat» sobre el transport que connecta cada dia Barcelona amb Madrid. «No vull dir tallar els trens, sinó que no hauríem de moure'ns quan la situació és tan complexa», va argumentar, apostant per «reduir interaccions personals i la sortida de la teva zona» atès que «el vector de contagi som les persones», i evitar que la situació de Madrid es doni a Barcelona en quinze dies.

Un Nadal de 6 persones

D'altra banda, la consellera també va admetre que és «molt probable» que la limitació de reunions socials a un màxim de sis persones que van entrar en vigor a Catalunya dissabte segueixi vigent per Nadal. «Haurem de fer un exercici per veure què fem per Nadal com ens separem i com espaiem dinars i sopars. Cadascú haurà de fer un exercici de prioritzar», va dir. Vergés va remarcar que els àpats en les cases són «situacions de risc» i que caldrà «intentar espaiar i no barrejar les famílies». Per les festes de Nadal, Vergés creu que els comerços han d'estar oberts perquè els ciutadans puguin fer les compres de la manera «més segura possible».I respecte a les cavalcades de reis, la consellera va avançar que «no podran ser com sempre», però que ja s'està treballant en com celebrar-les. «Trobarem la manera de no quedar-nos en res», va afegir, per intentar «no trencar les il·lusions» dels nens.

Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, Vergés no va voler donar un missatge optimista: «No estem especialment bé a Catalunya. No faré mai un missatge d'optimisme. No ho faré perquè la situació pot canviar ràpidament i aquesta situació durarà mesos», però va puntualitzar que els ingressos «no estan generant ara problemes a les UCIs».

Tot i això, Vergés va precisar «que ve l'hivern, uns mesos molt complicats», en els quals aquest virus s'ajuntarà amb altres malalties habituals, i va avançar que la campanya de vacunació de la grip començarà al voltant del 15 d'octubre.

