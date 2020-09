innovació Ús del «Big Data» per a la prevenció d'epidèmies

La recerca de CREAS també s'emmarca en el projecte català Big Data per a la prevenció d'epidèmies. Es tracta del primer projecte d'ús d'anàlisi de Big Data i Intel·ligència Artificial per ajudar a preveure, detectar i mitigar la propagació d'epidèmies. Amb l'ús de tecnologies digitals avançades, aquesta iniciativa proposa nous models matemàtics de monitoratge i predicció per a la detecció primerenca de futurs brots epidèmics, capaços de proporcionar la informació necessària per prendre accions de contenció i mitigació més eficaces. L'Observatori s'ubica a l'hospital Germans Trias i Pujol.