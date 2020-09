Jutgen vuit acusats per fer esclatar amb explosius un caixer a Riudellots

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns vuit acusats de fer esclatar amb explosius un caixer a Riudellots de la Selva el 25 de juny del 2016 i de cometre diversos robatoris a les comarques del Gironès i la Selva entre els anys 2016 i 2017. El fiscal demana penes que van des dels 11 mesos fins als 17 anys de presó per delictes de pertinença a grup criminal, tinença d'explosius, robatoris amb força en la força, robatoris amb força a l'interior d'habitatge i falsedat documental.

Al judici, la majoria dels acusats han respost només a les preguntes els seus advocats i han assegurat que no tenen res a veure amb l'onada de robatoris. També els tres a qui la fiscalia acusa de fer volar el caixer per robar 7.200 euros.

Segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri fiscal, quatre dels acusats i dues persones més que es troben en parador desconegut van organitzar un entramat criminal per perpetrar, a partir del maig del 2016, delictes contra el patrimoni. En concret, remarca que un els processats exercia de líder i, en connivència amb els altres tres, contactaven amb "persones alienes" a l'organització per cometre els robatoris i dificultar que els atrapessin.

El fiscal sosté que el líder del suposat grup criminal, dos dels acusats que aquest dilluns s'han assegut al banc dels acusats i dues persones més que no han pogut ser identificades van ser els responsables del robatori amb explosius al caixer de Riudellots de la Selva. Segons l'escrit, cap a les dues de la matinada del 25 de juny del 2016 van anar fins a l'oficina bancària del Banc Popular situada al carrer Acàcies i van cometre el robatori amb la tècnica coneguda com a 'plof kraak': "Van introduir una cànula per on van introduir gas inflamable (acetilè i acetona) i un cable elèctric per fer-lo explotar per poder accedir als expenedors de diners que hi havia a l'interior, fent-se seva la quantitat de 7.200 euros".El fiscal apunta, a més, que van causar nombrosos desperfectes a l'entitat bancària perquè quan van fer volar el caixer van rebentar vidres, van malmetre plaques del sostre i van trencar llums.

Els desperfectes al caixer i a l'oficina han estat taxats pericialment en 11.500 euros. Els lladres van abandonar el lloc a bord d'un vehicle que, segons l'acusació pública, un dels processats havia robat quatre dies abans a Blanes. El cotxe va aparèixer a una urbanització a Caldes de Malavella on els lladres l'haurien abandonat després d'assaltar el caixer i la policia li va retornar a la seva propietària, tot i que el vehicle també tenia desperfectes. La fiscalia també acusa els presumptes integrants de grup criminal i la resta d'acusats de participar en altres robatoris de vehicles i en habitatges comesos, principalment, a les comarques del Gironès i de la Selva. També sosté que tres d'ells i dues persones en parador desconegut van intentar fer esclatar un altre caixer amb la mateixa tècnica el 14 de setembre del 2016.

En aquesta ocasió, un del Banc Santander a Badalona. Segons l'escrit, la policia els va sorprendre i van fugir "sense agafar els diners i sense que el caixer arribés a explotar".Al judici, que ha començat aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona i està previst que s'allargui fins al 8 d'octubre, la majoria dels acusats han respost només a les preguntes dels advocats de la defensa i han negat la seva participació en cap dels robatoris. A l'escrit de conclusions provisionals, el fiscal acusa quatre dels acusats de pertinença a grup criminal, tinença d'explosius, tinença il·lícita d'armes i delicte continuat de robatori amb força. A

un d'ells, a més, també li atribueix un delicte de falsedat documental. A dos més –presumptament implicats al robatori de Riudellots- els acusa de robatori amb força en les coses, a un altre d'intent de robatori amb força i a la vuitena d'un delicte de falsedat documental. Per aquests fets, sol·licita penes que van des dels 11 mesos fins als 17 anys de presó, tot i que al principi del judici ha anunciat que retirarà el delicte de tinença il·lícita d'armes. Així, la petició més alta de condemna seria per al suposat líder de la trama per a qui demanaria 15 anys de presó i multa de 2.880 euros.