L'inici de curs fa augmentar el percentatge d'adolescents positius a Girona

L'inici del curs escolar i la realització de proves PCR a les escoles ha produït un augment del percentatge d'adolescents positius de coronavirus respecte al total de la població des del 14 de setembre. De fet, en la darrera setmana, el grup d'edat comprès entre els 10 i els 19 anys ha estat el que més casos positius ha sumat a la província, amb un total de 135, que suposa un 18,77% dels 719 casos totals. Es tracta d'un percentatge molt alt per un grup que fins ara s'havia mantingut en xifres més baixes. Durant el mes d'agost, els casos positius de persones entre 10 i 19 anys van ser del 10,9%, mentre que durant el juliol, tan sols van suposar el 7,04% dels casos totals.

També ha pujat lleugerament el percentatge de contagis diagnosticats entre nens i nenes de 0 a 9 anys. En la darrera setmana han suposat 85 dels 719 positius totals, és a dir, l'11,8% dels diagnòstics positius per covid. La tendència dels mesos anteriors era més baixa. A l'agost, el grup situat entre 0 i 9 anys va suposar un 6,64% del total, mentre que al juliol van ser el 7,3% dels positius.

Aquesta tendència és més potent a Girona que al conjunt de Catalunya, on també s'ha notat un augment del percentatge de positius en aquests grups d'edat, però no han arribat a superar encara els rangs d'entre els 30 als 39 anys i d'entre els 40 als 49, que segueixen concentrant la majoria dels casos.



La Regió Sanitària de Girona va patir ahir una nova defunció que va tenir lloc en un centre hospitalari. Es tracta de la 857 víctima mortal de la demarcació des que va començar la pandèmia, i de la 458 persona que ha mort en un hospital. Segons les dades del Departament de Salut, es van detectar 36 nous positius per coronavirus, amb els quals el total acumulat ja suma 13.702. El nombre de persones ingressades augmenta, amb 78 hospitalitzats, 7 més que el dia anterior. A l'UCI, continuen havent-hi 7 pacients.

El risc de rebrot a la província va pujar 2 punts i se situa en 205,83, mentre que la setmana del 10 de setembre va ser de 211,22. Tot i haver baixat lleugerament, encara se situa gairebé dues vegades per sobre del llindar de risc alt, situat en 100. La velocutat de propagació (Rt) va tornar a pujar i està en 1,04, per sobre de la barrera de l'1, i la taxa de confirmats per PCR del 17 al 23 de setembre és de 96,34 per cada 100.000 habitants.

Per territoris, el Ripollès és l'única comarca de la demarcació que se situa en risc de rebrot moderat, amb 85,77, i que segueix una tendència a la baixa en les darreres setmanes. La resta de comarques se situen totes per sobre del llindar de risc alt. A l'Alt Empordà, el risc de rebrot és de 148,91. Al Baix Empordà, se situa en 222,30. La Garrotxa ha pujat i ha passat del 98,91 que registrava en el període entre el 10 i el 16 de setembre a un 139,32 entre el 17 i el 23 de setembre. Al Pla de l'Estany és del 226,17, a la Selva del 127,35 i al Gironès s'enfila fins al 415,42. Encara per sobre se situa la Cerdanya, que, tot i tenir tendència a la baixa, registra un risc de rebrot del 1.374,60.

Dades a la ciutat de Girona

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot va tornar a pujar i se situa en 445,33, quasi 28 punts més en un dia. Tot i això, està per sota del de la setmana del 10 de setembre, quan va ser de 787,92. La velocitat de propagació es manté per sota de l'1 i està en 0,94, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 202,52 per cada 100.000 habitants. La capital suma 2.685 casos, dels quals 2.167 confirmats per PCR. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb 11 persones ingressades , una més que en el balanç anteiror, tres de les quals a l'UCI, també una més.

