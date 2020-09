La presidenta provincial del PP alerta de l'augment d'habitatges ocupats a Girona

La presidenta del Partit Popular de Girona, Maria Àngels Olmedo, considera que «s'ha produït un efecte crida a la província». El PP afirma que és la tercera zona on més ocupacions hi ha, després de Barcelona i Madrid. A més a més, diuen que el primer semestre la taxa d'ocupacions per cada 1.000 habitants a Girona era de 0,67, mentre que a Barcelona era de 0,47, i això és «altament inquietant».

Olmedo va assegurar que «la complicitat d'alguns polítics amb aquest fenomen ha provocat que Girona estigui dins d'aquestes zones amb més perillositat per ser propietari», però va afegir que «aquest problema el pateixen, també, els veïns i tot l'entorn de l'habitatge ocupat».



Llei contra l'ocupació

Per això, Olmedo remarca la Proposició de Llei que ha presentat el PP al Congrés amb l'objectiu d'acabar amb la «xacra» de l'ocupació. Entre altres qüestions, aquesta proposta del Partit Popular vol que es puguin desallotjar habitatges en 12 hores, que l'ocupació amb violència sigui castigada amb penes de presó, que no es permeti l'empadronament en habitatges que han estat ocupats o que les comunitats de propietaris puguin prendre accions legals.

La presidenta provincial del PP va fer una crida a participar en la campanya de signatures d'aquesta proposta del Partit Popular per «poder combatre així l'ocupació il·legal d'habitatges garantint el dret a la propietat, la seguretat de les persones i acabar amb les màfies».