El vent supera els 120 Km/h a Portbou i les temperatures baixen en picat a tot Girona

Cap de setmana protagonitzat pel vent i l'arribada del fred, amb temperatures mínimes a les comarques gironines de 3,2 a la Vall d'en Bas, 4,4 a Olot, 4,6 graus a Fornells, 4,9 a Girona-Sant Daniel, 5,4 a Cassà i 8,4 a Salt centre.

Aquesta última, segons les dades del meteoròleg Gerard Taulé, col·laborador de Diari de Girona, va ser 5,6 graus més baixa del que és habitual durant aquestes dates. Segons el meteoròleg, la mínima de 8,4 graus d'ahir es queda a 1,8 graus del rècord de mínimes de Salt-Centre, que se situa als 6,6 graus i va ser registrada el setembre del 2002. A la zona de l'escola de les Deveses de Salt es va registrar ahir la mínima de 4 graus, la més baixa de la sèrie, encara que només es tenen referències consecutives des de 2005. Segons Taulé, la mínima d'ahir a Girona-Sant Daniel va ser de 4,9 graus, a 2,4 graus de diferència del record. A la zona del Barri Vell i a Vicens Vives, la temperatura més baixa registrada va ser de 8,6 graus, lluny del rècord de 4,6 graus registrat durant el setembre del 1973.

La quarta mínima més baixa

Altres rècords de temperatures baixes se situen a Banyoles, on segons dades del meteoròleg Enric i Gabriel Estragués, la matinada del dissabte es va registrar la quarta temperatura mínima més baixa per un mes de setembre dels últims 70 anys.

El termòmetre oficial del Meteocat de Banyoles va assenyalar la xifra de 6,4 graus a dos quarts de vuit del matí. Aquesta dada, segons Gabriel, es col·loca al quart lloc de la classificació de mínimes de la ciutat. El record total se situa als 4,9 graus, registrats el 25 de setembre de 1973, per darrere hi ha la dada del 29 de setembre del 1993, on es va arribar a 5,9 graus de mínima i els 6,1 del 28 del mateix mes del 2007.

27 avisos per vent fort

Ahir al matí els Bombers de la Generalitat van rebre un total de 27 avisos per incidències ocasionades pel vent a Catalunya, 17 dels quals van ser a la província de Girona entre les set i les deu hores del matí, la majoria es tractaven de caiguda de branques i arbres. El fort vent va afectar sobretot a l'Alt Empordà. Segons els sensors de Meteocat, la ratxa de vent més forta registrada a Catalunya es va donar a Portbou, on ha arribat als 121,3 quilòmetres per hora.

Abans del tancament de l'edició d'aquest diari, Protecció Civil de Catalunya encara tenia activat, en fase de prealerta, el pla Vencat, davant la previsió que el vent encara bufés amb força en alguns punts. Meteocat també alertava ahir de l'estat del mar i preveia mar grossa, amb onades de 2,5 metres al nord de la costa de Girona.

Malgrat les baixes temperatures d'aquest cap de setmana, es preveu que les restes de núvols d'ahir desapareguin al llarg del dia d'avui i que de la mateixa manera puguin les temperatures.