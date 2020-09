les xifres a catalunya El risc de rebrot baixa 13 punts fins a arribar a 194 i la velocitat de contagi (Rt) es redueix d'1,21 a 1,15

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot va baixar ahir 13 punts a Catalunya, respecte a les dades de dissabte i es va situar en 194,5. Es tracta d'una baixada significativa perquè està per sota dels 200 punts, xifres similars al dimecres 23 de setembre. Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es va reduir sis centèsimes passant d'1,21 a 1,15. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a més d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). En les últimes 24 hores es van declarar només 232 nous casos confirmats per PCR de covid-19 (dissabte van ser 1.712), elevant la xifra total als 136.290. La xifra de casos amb totes les proves és de 161.005 (289 més en les últimes hores) i la mitjana d'edat dels casos positius és de 37,97 anys. En les darreres hores es van notificar 12 defuncions, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya des de l'inici de la pandèmia fins a 13.305. Els ingressats als hospitals van pujar ahir en 38 persones i ara són 777, dels quals 137 estan a l'UCI, xifra idèntica a la de dissabte.