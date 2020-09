Banyoles tira endavant amb les fires Aloja i de Sant Martirià

L'Ajuntament de Banyoles treballa en una nova edició de la Fira Medieval Fantàstica Aloja que, adaptant-la a la normativa preventiva per la covid-19, es farà del 9 a l'11 d'octubre. Des de l'Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica busquen mantenir l'essència de la fira adaptant les propostes amb les noves restriccions sanitàries. El mercat d'artesania es concentrarà a la plaça Major amb un control d'accessos, itineraris per la fira i amb restriccions d'aforament. Els espectacles es concentraran a la Muralla i s'ha previst anul·lar els espectacles itinerants.

D'altra banda, el consistori prepara conjuntament amb l'Associació Fira de Sant Martirià per tirar endavant la tradicional fira que reuneix un gran nombre de visitants i que se celebrarà els dies 14 i 15 de novembre al parc de la Draga on també s'adaptarà a les noves restriccions sanitàries. La Fira de Sant Martirià s'ha convertit els darrers anys una cita obligada per als amants del món del cavall, els ases i l'aviram autòcton esdevenint una de les principals fires del sector a tot Catalunya.

La fira combina el concurs morfològic de cavall de tir, híbrid i d'ase català així com el concurs de salt, carrusels, volteig i doma en llibertat, entre d'altres. Una altra de les activitats importants de la fira és la Mostra de races autòctones dels Països Catalans amb concursos monogràfics de gallines i oques empordaneses, gallina de flor d'ametller, colom de vol català, gallina pairal i conill del Penedès.

En l'edició de l'any passat també es va fer la 1a Mostra de colom enreixat, el colom de figureta, el colom refilador ull de peix, el d'ull de maduixa i el flamenc. Paral·lelament a la mostra d'animals, el pavelló de la Draga acull el Firestany, una mostra multisectorial de diferents productes i serveis d'empreses del territori.