El Celler de Can Roca obre avui després de 10 dies tancat girona

El restaurant El Celler de Can Roca reobre avui després d'haver estat tancat durant deu dies per casos de covid-19 positiu entre els membres de l'equip. Segons ha explicat un dels tres germans al diari Ara, el sommelier Josep Roca, i ha confirmat l'ACN, el restaurant de Taialà tornarà a servir àpats en horari de dimarts a dissabte. A més, per poder atendre les reserves que es van haver de cancel·lar durant les gairebé dues setmanes de tancament, durant el dimarts al migdia –una franja que es destinava a formació– ara també es faran serveis.

Segons informa l' Ara, després de detectar els casos positius, els germans Roca van pagar 120 proves PCR a l'equip del restaurant, que equivalen a 14.000 euros, «davant de la impossibilitat que ho pogués fer el sector sanitari». En aquestes proves s'hi van detectar dos casos lleus d'infectats per coronavirus i set més d'asimptomàtics entre el personal.

Després d'un «protocol rigorós», els treballadors que han donat negatiu a la prova del coronavirus seran els que reprenen la feina avui, en canvi els altres encara seguiran uns quants dies confinats.