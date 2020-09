Els divorcis a Girona cauen un 23% per l'efecte de la pandèmia

La pandèmia i el confinament generalitzat de la població durant el segon trimestre de l'any han provocat la caiguda generalitzada de les dissolucions matrimonials així com de les separacions als jutjats gironins i també a tot l'Estat. L'estadística del segon trimestre del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) conclou que els jutjats gironins han registrat una caiguda d'un 23% dels divorcis si ho comparem amb els primers mesos de l'any.

De totes maneres, l'organisme alerta que no es pot explicar des d'un punt de vista social, ja que la paràlisi dels jutjats ha estat un factor determinant en tots els assumptes judicials, i molts procediments aturats es van posar en marxa quan es va aixecar l'estat d'alarma. Amb tot, les dades permeten destacar les diferències entre les províncies catalanes i fins i tot amb l'Estat, ja que el descens de les dissolucions matrimonials ha estat «baix» a Girona si es compara amb el 35,9% que s'ha xifrat a Catalunya i el 40% que equival al conjunt de l'Estat.

Tot i el confinament, prop de 300 gironins -concretament 297- han seguit endavant amb un divorci entre l'abril i el juny d'enguany, una xifra molt pròxima als 387 que van tramitar durant els primers tres mesos de l'any. D'aquests, 179 ho van fer per acord mutu, amb una caiguda deu punts superior als que s'han divorciat sense consens.

L'estadística del Consell també recull dades de les separacions, nul·litats matrimonials i litigis relacionats amb la cura dels fills, amb pràcticament tots els indicadors a la baixa respecte del primer trimestre. Amb tot, alguns han anat a l'alça, com és el cas de les separacions. Durant el segon trimestre s'han realitzat quinze separacions, una més que el trimestre passat. La majoria (10) s'han fet de forma consensuada, mentre que cinc s'han efectuat sense arribar a un acord mutu.



Anàlisi per jutjats

Si filem més prim, l'estadística permet revisar les dades per òrgans comarcals, on si bé la xifra global de divorcis també va a la baixa, en el desglossat les variacions són molt notòries. En el cas de Blanes, els divorcis han baixat molt lleugerament, només un 7% (de 41 en el primer trimestre als 38 durant el segon), i de fet s'han disparat les dissolucions no consensuades (de 9 a 17). També han augmentat, tot i que lleugerament, a Santa Coloma de Farners i a Ripoll, i a Puigcerdà s'han mantingut amb les mateixes xifres.

A més, als jutjats de primera instància i instrucció de la Bisbal d'Empordà i a Ripoll han augmentat els assumptes relacionats amb la modificació de mesures de guarda i custòdia dels fills.

Pel que fa a les nul·litats, no se n'ha registrat cap, mentre que durant els primers mesos de l'any se'n va xifrar una a Blanes.



Caiguda d'un 35% a Catalunya

Els divorcis han tingut una caiguda d'un 35,2% a tot Catalunya respecte del primer trimestre de l'any. En total s'han dissolt 2.638 matrimonis, dels quals més de la meitat han estat acordats (1.744) mentre que 894 s'han realitzat sense consens.

Catalunya és la quarta comunitat autònoma on s'han realitzat més divorcis, una relació de 4,9 per cada 10.000 habitants segons concreta el CGPJ. El podi l'ocupa Canàries, amb 5,3 demandes de divorci per cada 10.000 habitants i per darrere hi ha Múrcia amb 5,2 i València amb 5. La comunitat amb menys divorcis ha estat Cantàbria. El descens a tot l'Estat ha estat d'un 42%, amb un total de 15.816 dissolucions en total.