A judici vuit acusats per diversos robatoris a la Selva i al Gironès

L'Audiència de Girona va iniciar el judici ahir contra vuit acusats de fer esclatar amb explosius un caixer a Riudellots de la Selva el 25 de juny del 2016 i de cometre diversos robatoris a les comarques del Gironès i la Selva entre els anys 2016 i 2017. El fiscal demana penes que van des dels 11 mesos fins als 17 anys de presó per delictes de pertinença a grup criminal, tinença d'explosius, robatoris amb força en la força, robatoris amb força a l'interior d'habitatge i falsedat documental. Al judici, la majoria dels acusats van respondre només a les preguntes els seus advocats i van assegurar que no tenen res a veure amb l'onada de robatoris. També els tres a qui la Fiscalia acusa de fer volar el caixer per robar 7.200 euros.

Segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri fiscal, quatre dels acusats i dues persones més que es troben en parador desconegut van organitzar un entramat criminal per perpetrar, a partir del maig del 2016, delictes contra el patrimoni. En concret, remarca que un els processats exercia de líder i, en connivència amb els altres tres, contactaven amb «persones alienes» a l'organització per cometre els robatoris i dificultar que els atrapessin.



Pertinença a grup criminal

Segons l'escrit, cap a les dues de la matinada del 25 de juny del 2016 els presumptes autors dels fets van anar fins a l'oficina bancària del Banc Popular situada al carrer Acàcies i van cometre el robatori fent explotar el caixer per poder accedir als expenedors de diners que hi havia a l'interior, apropiant-se dels 7.200 euros que contenia el caixer.

El fiscal sosté que el líder del suposat grup criminal, dos dels acusats i dues persones més que no han pogut ser identificades van ser els responsables del robatori amb explosius a Riudellots. El judici s'allargarà fins el pròxim 8 d'octubre.