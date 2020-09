L'hostaleria gironina demana reduir l'IVA al 4% i que se l'eximeixi de pagar impostos

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, «exigeix» al Govern espanyol un rescat del sector turístic, allargant els ERTOs que estan vigents, com a mínim fins a Setmana Santa del 2021, i que es rebaixi l'IVA del sector al 4%, a més d'exonerar-lo de pagar IBI, IAE, IRPF, impost de societats, quota d'autònoms i quota de la Seguretat Social. Així mateix, la patronal hotelera gironina vol que s'ampliïn els terminis de les línies ICO, les carències hipotecàries i les ajudes directes.

El president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, afirma que «si les administracions que governen no ajuden el sector turístic, les conseqüències seran devastadores per l'economia de Girona, Catalunya i l'Estat espanyol, amb una pèrdua de milers de milions d'euros».

La Federació d'Hostaleria en condicions normals hauria commemorat ahir el Dia Mundial del Turisme, al castell de Biart de Masarac, on s'apleguen tots els empresaris i administracions que representen el sector turístic de Girona i Catalunya. La situació sanitària va impedir la trobada, però no que Escudero reclamés ajuts al sector. Ho va dur a terme mitjançant una nota que va fer pública ahir. Per Escudero, «és moment que les administracions ens escoltin i posin en marxa un pla per reactivar el turisme, que és una de les activitats econòmiques més importants del país, que dona feina a milers de famílies i genera riquesa de forma transversal a molts altres sectors econòmics».

Escudero ja havia participat el passat 23 de setembre en una reunió al Palau de la Generalitat, entre els representants de la institució i del sector de la restauració. Ja aleshores, el sector de la restauració va sol·licitar que la Generalitat de Catalunya exigís al Govern d'Espanya un rescat pel sector turístic mitjançant els fons europeus. En aquest sentit, Antoni Escudero va suggerir que la millor forma per repartir aquests fons entre les empreses del sector era mitjançant una ajuda a fons perdut. Una subvenció -va recalcar- que s'hauria d'atorgar amb el mateix percentatge que s'ajuden als treballadors a través dels ERTOs.

Escudero va proposar que l'accés a les empreses per obtenir aquestes subvencions fos a través d'una comparació dels balanços d'enguany respecte a l'impost de societats dels últims 2 o 3 anys. I que si amb la diferència es mostressin pèrdues (com passaria amb la majoria de les empreses del sector), es compensessin a través d'una ajuda econòmica.

Caravana a Madrid

Hostaleria d'Espanya, juntament amb Hostaleria de Madrid i l'Associació Madrilenya d'Empreses de Restauració (AMER), organitzen avui una caravana a la capital per exigir al Govern que inclogui en la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al sector de l'hostaleria, un dels més afectats per la crisi del coronavirus.

Amb aquesta mobilització, que s'uneix a les que ha dut a terme en les últimes setmanes per tot el país, el sector espera que se salvin els centenars de milers de llocs de treball i gairebé un terç de les empreses hostaleres que estan en joc.