El Museu Etnogràfic de Ripoll tanca l'estiu amb bons resultats

L'equip del Museu Etnogràfic de Ripoll ha fet una bona valoració de les dades de visitants obtingudes el passat estiu. Han apuntat que el mes més potent va ser l'agost, amb visites pràcticament diàries a diferents espais.

Han comptat un 90% d'ocupació a la visita guiada al taller «fes de monjo copista», a l' escriptorium, un 70% d'ocupació a la visita guiada a la Farga Palau amb demostració de forja, i un 50% d'ocupació a la visita guiada del Museu Etnogràfic de Ripoll.

Pel que fa als visitants del Museu, durant el mes de juliol es van mantenir al 55% respecte a les visites del 2019, el mes d'agost hi va haver un lleuger increment respecte al 2019, i durant el setembre s'han mantingut i fins i tot s'ha incrementat. Arran de la situació actual, no hi ha hagut grups.

Ha estat la primera vegada que han fet venda en línia d'entrades per a aquestes activitats programades, cosa que ha permès garantir l'aforament als espais i una millor gestió d'aquestes.

Han destacat la participació en la campanya Estiu al Museu, impulsada des de la xarxa de Museus de les Comarques de Girona, en la qual hi ha hagut una nova campanya familiar.

El Museu ha informat que va haver-hi uns mesos d'incertesa i d'anul·lació de visites guiades, però que al final van poder fer un nou calendari de visites als espais de l' Scriptorium, la Farga Palau i al mateix Museu, sobre la base de les mesures de seguretat i de l'aforament limitat. Fins al 31 de desembre, els veïns del Ripollès tenen l'entrada gratuïta.