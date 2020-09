El nombre d'hospitalitzats a Girona ja s'eleva fins a vuitanta i quinze estan a l'UCI

La Regió Sanitària de Girona té actualment vuitanta persones ingressades per coronavirus, dues més que diumenge, i del total n'hi ha disset a l'UCI, les mateixes. El nombre total d'ingressats és un dels més elevats de la fase de represa o «nova normalitat». Fa dues setmanes els hospitals van arribar a fregar aquesta xifra però va tornar a experimentar un descens fins que ja fa dies que la tendència ha tornat a anar a l'alça.

De fet, aquesta línia ascendent també es manifesta en el nombre de casos. Des de principis de mes, la Regió Sanitària de Girona ha registrat més de 800 positius setmanals i, tot i que se n'han detectat molts d'asimptomàtics als cribratges, també és cert que el contagi està arribant a les persones d'edat més avançada i, per tant, més vulnerables.

Molts d'aquests ingressats estan a l'hospital de Calella –pertany a la regió de Girona tot i ubicar-se a una altra província– on n'hi ha tretze. D'altra banda, n'hi ha setze al sociosanitari del mateix municipi. Aquests pacients continuen sent els casos que es van detectar a mitjans de mes de setembre, la majoria d'ells asimptomàtics, i que continuen en aïllament.

Quant a Blanes, hi ha deu pacients ingressats per coronavirus, se n'han registrat tres de nous respecte a l'últim recompte de dijous passat i dues altes.

L'Àrea Bàsica de Salut de Blanes ha registrat un increment important de casos la darrera setmana, respecte a l'anterior. S'ha passat de 23 a 45 nous positius. Les altres àrees més afectades de la regió de Girona són Palafrugell –de 17 a 41 casos–, Torroella de Montgrí –de 9 a 22 positius– i Banyoles –de 15 a 38. Aquestes dades s'actualitzen diàriament a través de la pàgina web de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

El risc de rebrot millora a Salt

D'altra banda, després de dies a l'alça, ahir el risc de rebrot a Salt va baixar gairebé cent punts i se situa en una taxa de 817,62. Malgrat tot, cal tenir present que és l'Àrea Bàsica de Salut que ha experimentat un increment més alt de casos en una setmana. En els darrers set dies s'han diagnosticat 152 positius, 56 més que la setmana anterior. Ahir Salut en va notificar vuit més respecte a diumenge, tots detectats per PCR.

L'altra cara de la moneda és Puigcerdà –cal recordar que no pertany a la Regió Sanitària de Girona. Malgrat que hi ha restriccions per frenar el contagi, les últimes xifres del Departament de Salut han situat Puigcerdà com el municipi català amb més risc de rebrot de Catalunya. Segons el darrer balanç, a taxa s'ha disparat fins a arribar als 1.318,13 punts. Canet de Mar baixa a la segona posició amb 944,86. En tercera posició es manté Manlleu, amb 864,42.

Situació global a Girona

D'altra banda, la Regió Sanitària de Girona va sumar 67 casos i en va registrar menys de cent per segon dia consecutiu. Ahir es van notificar tres noves morts, una en un hospital o centre sociosanitari i les altres estan pendents de classificació. El risc de rebrot va baixar dotze punts i està en 193,94, mentre que la setmana de l'11 de setembre va ser de 198,21. La velocitat del contagi va pujar lleugerament i està en 1,05, i la taxa de confirmats per PCR del 18 al 24 de setembre és de 93,45 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot va tornar a baixar i se situa en 428,67, gairebé disset punts menys. Està per sota del de la setmana de l'11 de setembre, quan va ser de 694,84 i es van sumar els casos del cribratge massiu. La velocitat de propagació del virus està en l'1,01, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 202,52 per cada 100.000 habitants.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus