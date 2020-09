Tots apilonats en temps de pandèmia

Mirin bé la foto que acompanya aquest text, i diguin si és la manera més saludable de viatjar. No ho seria ni tan sols en circumstàncies normals, així que imaginin en temps de pandèmia, quan se'ns aconsella evitar les acumulacions, de fet quan se'ns acaba d'advertir que els àpats de Nadal els haurem de limitar a sis persones, no sigui que. Quan el sector cultural està amb l'aigua al coll per les restriccions als espectacles. Quan els bars no poden servir a la barra i tenen l'aforament limitat a la meitat. La foto va ser presa diumenge passat en el tren de mitjana distància de les 18.49 entre Girona i Barcelona. No és que no hi hagués distància de seguretat entre els seients ocupats, és que estaven tots ocupats i els viatgers s'apilonaven els uns sobre els altres com bonament podien.

Segons va explicar a aquest diari una de les usuàries del servei, des de la companyia se'ls va informar de la cancel·lació del TAV de les 16.11 i del de les 18.55, i per tant es va aconsellar als viatgers que es dirigien a Barcelona -i no eren pocs, ja que la tarda de diumenge viatgen a la capital catalana molts gironins que hi resideixen tota la setmana per motiu d'estudis o laborals- que, o bé embarquessin en un Mitjana Distància, o bé esperessin un altre TAV, però no se'ls assegurava que aquest darrer arribés.

Per si tot plegat no fos suficient, la nostra viatgera explica que el Mitjana Distància -que tenia l'arribada a Barcelona-Sants prevista per a les 20.15-, ja va arribar amb retard a Girona, cosa que va provocar més acumulació de passatgers.

El comboi, que venia de Figueres, era dels curts. La companyia ferroviària disposa de trens llargs i curts, i en ser aquest dels darrers, va quedar ple a vessar. La viatgera que es va posar en contacte amb Diari de Girona es queixava que «han cancel·lat trens i, tot i que sabien que aquest s'ompliria, no l'han canviat per un dels que tenen més vagons i, per tant, més espai per als viatgers». «És una vergonya que ens obliguin a viatjar així en qualsevol moment, però fer-ho en temps de pandèmia és quasi criminal», afegia, indignada.

La salut dels viatgers queda ara en mans de la fortuna. Si aquesta deessa es comporta, no hi hauria cap malalt de coronavirus en el vagó que els va tocar. Si la fortuna té un dia més aviat gandul, el virus haurà fet el seu agost tot just començar la tardor, gràcies als sempre eficients serveis ferroviaris.

Renfe s'explica

Segons va explicar ahir Renfe a aquest diari, l'avaria d'un tren internacional de la SNFC, la companyia ferroviària francesa, va obligar-lo a finalitzar el trajecte a Perpinyà, en comptes de continuar en direcció cap a Barcelona, com tenia previst. De resultes d'aquest fet, la companyia espanyola va haver de reubicar els passatgers provinents de França, així com els que s'esperaven a les estacions de Vilafant i Girona. La situació, admet Renfe, va generar retards per a alguns passatgers i saturació del tren.

Tot plegat va obligar a cancel·lar el tren d'alta velocitat que sortia de Figueres a les 16.11 h. La companyia va enviar un tren per recollir els 180 passatgers francesos.

Als que esperaven a Girona per embarcar en direcció a Barcelona se'ls va encaminar a un tren regional, i els viatgers de l'estació de Figueres-Vilafant que anaven també en direcció a Barcelona ho van fer en un altre tren d'alta velocitat que sortia més tard. En total, segons Renfe, es van haver de reubicar 130 passatgers.

Des de la companyia van informar també que va ser una situació puntual que no va generar cap problemàtica afegida.

Tot i això, Renfe reconeix que alguns viatgers de l'estació de Figueres-Vilafant es van queixar del retard i la saturació al tren, una situació que trobarien greu fins i tot sense pandèmia pel mig.