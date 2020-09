Un turisme queda totalment calcinat en un aparcament de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra investiguen un incendi que va tenir lloc diumenge a la matinada i que va cremar un turisme que estava estacionat a un aparcament de Ripoll. Els Bombers de la Generalitat i la Policia Local del municipi van acudir a la zona dels fets pocs minuts després de les onze del vespre, un terreny de sorra on no és habitual que hi hagi vehicles aparcats durant la nit. El vehicle afectat té matrícula francesa i, segons fonts policials, diversos testimonis van veure com en el moment que es van declarar les flames un segon turisme sortia de l'aparcament. Cap persona va resultar ferida, i per ara es desconeixen les causes del succés.