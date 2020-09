Vestits als aparadors d'Olot per mantenir viu el Ball Pla del barri de Sant Miquel

El barri de Sant Miquel d'Olot cada any celebrava un ball de gala de caràcter satíric per celebrar la festa. Les parelles lluïen vestits similars als que es poden lluir en una cerimònia de lliurament de premis cinematogràfics d'alta volada. Els vestits eren el resultat del treball de les cosidores del barri. El material emprat era el paper.

Aquest any les cosidores han treballat per fer els vestits de paper, però la covid ha obligat a deixar per a l'any vinent el Ball Pla que haurien fet durant l'últim cap de setmana. L'equip de cosidores no s'ha desanimat i ha buscat una alternativa perquè els veïns puguin gaudir d'alguna manera dels vestits.

Han muntat una mostra de vestits repartida als aparadors de dotze establiments comercials de l'avinguda de Girona. La mostra també incorpora vestits i patrons fets al llarg dels últims deu anys al barri de Sant Miquel. En total hi ha trenta-set vestits, tant d'adults com infantils, i es podran veure fins al 9 d'octubre. A l'exposició també hi ha un espai, en el qual es mostra el procés de treball de les cosidores en la creació dels vestits. També hi ha fotografies que recullen la trajectòria dels setanta-sis anys del Ball Pla de Sant Miquel.



Busquen relleu

Una de les cosidores, Carme Coromina, detalla que fan els vestits amb molta dedicació i els agrada molt, però els falta relleu de la gent jove. Coromina explica que al barri han hagut de suspendre moltes activitats. «Però abans de final d'any alguna cosa farem. Alguna cosa sortirà bé i també n'aprendrem de la covid», afegeix.

Una altra, Carme Jorge, ha exposat que al taller se solen reunir entre vuit i deu cosidores, però a vegades han arribat a ser quinze. Jorge opina que la gent jove no pot anar a fer vestits al cosidor, «perquè treballen i les noies joves estudien», ha precisat.



Contactar amb propietaris

En l'acte de presentació de l'activitat, la regidora Gemma Canalias, va explicar que des de l'àrea de promoció de la ciutat DinamiG han contactat amb propietaris de locals en actiu buits fins a arribar a disposar de dotze aparadors. La regidora va mostrar els seu agraïment «als propietaris i als comerciants que han cedit els locals» per a aquesta activitat. També va afegir que la mostra de vestits permetrà que els comerciants puguin visibilitzar el seu negoci i que molts propietaris podran donar a conèixer els locals.

Canalias va enumerar que els aparadors amb els vestits donen continuïtat a un itinerari comercial i que en l'àmbit d'imatge de la ciutat «és molt positiu». Finalment va agrair la feina al Consorci de Benestar Social, que ha estat darrere de la iniciativa, i al col·lectiu de cosidores, que no s'ha desanimat davant de la pandèmia.