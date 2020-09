Baixa el risc de rebrot a la regió sanitària, a la ciutat de Girona i a Salt

Un dels equips mòbils extraient mostres per a PCR a l'escola Bell-lloc de Girona

Un dels equips mòbils extraient mostres per a PCR a l'escola Bell-lloc de Girona · ACN

A la regió sanitària de Girona, els nous casos positius són 14.079, 14 casos més que en darrer balanç del Departament de Salut

Des de l'inici de la pandèmia han mort 865 persones al territori, quatre més que les reportades dilluns.

El risc de rebrot baixa uns 16 punts i està en 192,56, mentre que la setmana del 13 de setembre va ser de 191,87. L'Rt baixa lleugerament i està en 1,02, i la taxa de confirmats per PCR del 20 al 26 de setembre és de 94,60 per cada 100.000 habitants.

Hi ha 87 pacients ingressats (+6), 21 dels quals a l'UCI (+4).

Ciutat de Girona

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot baixa i se situa en 433,77, uns 48 punts menys en un dia. Està per sobre del de la setmana del 13 de setembre, quan va ser de 409,86. La velocitat de propagació del virus puja dues centèsimes i està en l'1,09, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 206,34 per cada 100.000 habitants.

Salt

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot disminueix nou punts, fins a 670,68 (uns 138 punts menys). L'Rt està en 1,18. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 326,60.

Puigcerdà, tercer municipi català amb més risc de rebrot

Canet de Mar és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.210,52. En segona posició continua Manlleu, amb 1.068,78, i tercera segueix també Puigcerdà, amb 923,67. Les tres localitats amb major risc de contagi són també Canet (2,86), Amposta (2,77) i Sant Andreu de la Barca (2,36).

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus