La Costa Brava i el Pirineu sobreviuen a la «pitjor temporada turística de la història»

La pitjor temporada turística de la història és sempre una mala notícia, però sobreviure a la pitjor temporada turística de la història pot ser que sigui una notícia positiva. El futur proper ho dirà. Ja va deixar escrit Nietzsche que allò que no et mata, et fa més fort. I Nietzsche, al cap i a la fi, també feia turisme. Durant els mesos de juliol i agost, el turisme ha baixat a la Costa Brava un 41,8% i al Pirineu gironí un 27%, respecte el mateix període de 2019. Un descens atribuïble a la pandèmia i a les restriccions establertes per alguns països, que han fet d'aquest estiu, com queda dit, «la pitjor temporada turística de la història», en paraules del president i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer i Jaume Dulsat, respectivament, que ahir van fer balanç de l'estiu que acaba de finalitzar.

Noguer va remarcar que la situació aquest estiu ha estat d'«alts i baixos i moltes incerteses», amb reserves que eren «d'ahir per avui o d'avui per avui». El president del Patronat de Turisme va lamentar que, en començar el 2020, auguraven «un any extraordinari», però que les pernoctacions han passat dels 10,5 milions de 2019 a les 6,3 milions d'aquest estiu.

Miquel Noguer va xifrar en 1,7 milions el nombre de visitants rebuts aquest estiu i va precisar que s'han analitzat paràmetres com el del consum d'aigua i depuradores. Noguer va recordat que «les polítiques restrictives dels governs europeus han fet contraure el mercat» i va posar com a exemple el Regne Unit i Alemanya.

Per contra, els turistes holandesos i belgues han visitat la província i també els francesos, tot i que la pandèmia ha afectat els desplaçaments en avió.

El president va exposar que el descens registrat a l'aeroport Girona-Costa Brava ha estat d'un 88,6 per cent i que l'arribada de britànics, alemanys i russos ha estat «testimonial».A més, la cancel·lació de viatges de l'Imserso, «que podia allargar la temporada», és un altre factor en contra, tot i que a l'altre costat de la balança ha posat la revalorització del Pirineu i el «bon comportament» dels mercats de proximitat.

Així, les pernoctacions de turisme català a la Costa Brava han passat de 2,425 milions l'estiu de 2019, a 3,263 milions aquest any. E l conjunt de visitants espanyols, ha evolucionat de 3,449 milions a 3,953. Un augment que no ha servit per compensar el daltabaix del turisme estranger, però l'ha mitigat una mica. «A qui ha fet l'esforç d'obrir, tampoc li ha anat tan malament. No són bones xifres, però podien haver estat molt pitjors», va resumir el president de Patronat.

El vicepresident, Jaume Dulsat, es va referir al sector hoteler com «el gran damnificat» i va detallar que la caiguda que ha experimentat a la Costa Brava ha estat d'un 47,6 %, mentre que en el cas del turisme rural només ha arribat al 18,1%. El descens en càmpnigs ha siguit del 38,6% i en apartaments, del 36,2%.

Pel que fa al Pirineu, les caigudes han sigut més lleus: del 31,3% en els hotels, del 23,7% en els càmpings, del 29,1% en els apartaments i del 4,3% en les cases de turisme rural.

Dulsat va destacar que s'ha obert un 90% de les places al litoral gironí, però que el visitant nacional acumula lògicament menys nits que l'internacional.



La Costa Brava, líder a Espanya

Tot i aquestes xifres, la Costa Brava és la segona zona turística espanyola amb major nombre de pernoctacions a l'agost -tan sols superada per Mallorca- i la primera en viatgers. Aquest fet s'explica per la important població de proximitat de Barcelona i en la proximitat també de França. Dos fets que altres destinacions habitualment amb més viatgers i pernoctacions que la gironina -Costa del Sol, Mallorca, etc.- no tenen, i per la qual cosa s'han vist més afectats per les restriccions de la pandèmia.

En concret, el nombre de visitants que s'han allotjat la Costa Brava és de 380.835 persones, superior al nombre dels que ho han fet a Mallorca (284.430) o la Costa del Sol (328.321), que són les principals destinacions a l'estat espanyol.