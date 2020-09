Dos residents del Trueta, perduts a Aigüestortes

Els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i els Pompiers d'Aran busquen des de dilluns una parella de 27 anys al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Segons van confirmar fonts del Departament de Salut a aquest diari, els dos desapareguts són residents de medicina vinculats a l'ICS Girona. De fet, els cardiòlegs Ramon Brugada i Daniel Bosch, ambdós treballadors de l'hospital Josep Trueta de Girona, van expressar ahir la seva preocupació pels desapareguts a través de les xarxes socials, i Bosch va indicar que són companys de feina.

L'avís el va donar la família dels joves després de no tenir notícies d'ells, des del divendres 25, i no haver arribat a casa el dia 27, quan els esperaven. La recerca es fa al tram de la travessa Carros de Foc que va des del refugi de Colomers al poble d'Espot, al Pallars Sobirà, punt on ahir es va localitzar el vehicle dels joves. Participen en l'operatiu dos helicòpters, sis dotacions terrestres, una unitat canina i dos de suport dels Bombers, a més d'unitats de rescat de muntanya dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil i dels Pompiers d'Aran.

Durant el dilluns, es va intentar reconstruir la ruta que haurien seguit els joves pels diferents refugis de muntanya de la zona. Així, es va acotar una àrea de 1.500 hectàrees entre Colomers, el darrer lloc on van ser vistos el 25 de setembre, i Espot, que és l'indret on la parella tenia estacionat el vehicle. Durant la jornada d'ahir es va ampliar el desplegament i es va instal·lar un Centre de Control a l'heliport de Vielha per tal de coordinar tots els recursos. La zona de cerca s'ha dividit en cinc àrees. Segons els Bombers, la presència de neu complica la cerca de les dotacions terrestres i s'han incorporat eines de recerca habitualment utilitzades en allaus.