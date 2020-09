Les famílies de l'escola de Mieres no hi porten els fills perquè han de dur mascareta a classe

Diverses famílies de l'escola Finestres de Mieres (Garrotxa) no han portat els seus fills a classe aquest dimecres en protesta perquè han de dur mascareta obligatòriament a dins de les aules. Segons les famílies, Mieres és un municipi amb un risc molt baix de contagi i que en els últims mesos no s'ha detectat cap cas al poble. Per això demanen que es revoqui l'ús de mascaretes obligatòries a dins de l'aula, sobretot en escoles rurals com és la de Mieres. Els pares han protestat perquè durant els primers quinze dies de curs, alguns dels nens "sí que han manifestat molèsties i dificultats per l'aprenentatge" pel fet de portar mascareta.

Per altra banda, els pares també es queixen que els grups bombolla i la separació d'espais comprometen el projecte pedagògic de l'escola. De fet, asseguren que durant els primers quinze dies de curs han respectat la decisió d'utilitzar les mascaretes a l'aula i mantenir la distància, però ara no entenen que es mantinguin aquestes mesures.

Per això l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMIPA) ha enviat una carta als consellers d'Educació i Salut demanat que es revoqui l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a les aules. Ho fan basant-se en les dades de contagi a Mieres i també recordant que alguns comunicats de Salt indiquen que els nens podrien ser menys transmissors del virus.

En la carta enviada a Josep Bargalló i Alba Vergés també recriminen que no hi hagi hagut una "major comunicació i participació" de les famílies en la presa de decisions i en "la lliure elecció responsable de les mesures que afecten als nostres fills".

Ara, avisen que seguiran manifestant el seu desacord en aquesta mesura fins que la Generalitat no es comprometi a estudiar l'ús de les mascaretes a l'aula. Per això preveuen convocar noves protestes en els propers dies.