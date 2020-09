Olot aprova ensorrar tres cases del carrer Sant Miquel per fer el passeig del Fluvià

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el projecte d'enderroc de tres cases al carrer Sant Miquel. Es tracta de tres cases enganxades que per una part donen al riu i per l'altra al carrer. Segons ha explicat el regidor, Jordi Güell (JuntsxCat), una de les tres propietats fins fa poc estava habitada. Precisament, el fet que la persona resident hagi marxat ha propiciat l'enderroc.

Güell ha explicat que l'enderroc de les tres cases forma part del pla de transformació del carrer de Sant Miquel en una part del futur passeig del Fluvià. En aquest sentit, fa poc van ensorrar part d'una fàbrica de pells i en el seu lloc van posar una torre-mirador al riu. Es tracta d'una estructura destinada a recordar el desenvolupament industrial d'Olot i alhora ser un mirador al riu. Les cases que ensorraran estan a poca distància del mirador i al costat d'una font.

Van ser comprades per l'Ajuntament en l'anterior mandat, sobre la base d'expropiacions acordades. L'Ajuntament va pagar 83.500 euros pels tres edificis. Güell ha explicat que l'ensorrament dels edificis està marcat pel Pla General Urbanístic del 2003 i és una obra prioritzada pels veïns en l'àmbit del Pla Integral d'Accions de Millora del Barri de Sant Miquel. Ha explicat que la idea és continuar els enderrocs fins a obrir un carrer que ha d'arribar al pont de Zamenhof, al carrer Portbou. Es tracta d'una zona situada al costat del supermercat Consum.

Ha assenyalat que el planejament marca l'obertura del nou carrer però no precisa les característiques que ha de tenir. Ha assenyalat que la idea de l'equip de govern és fer un carrer «molt tranquil». Ha definit que, segons el seu criteri, hi haurà prioritat per les bicicletes i els vianants i, en canvi, el vehicle privat de motor no hi tindrà un paper prioritari. «Volem fer un entorn amable a la vora del riu», ha ressaltat.

El passeig del Fluvià

La part que va des de l'edifici de Benestar Social, una antiga fàbrica de teixits reconvertida, a través del carrer Sant Miquel fins al pont de Zamenhof, és un tram important del futur passeig.

Això no obstant, hi ha altres trams, com són el que va del molí d'en Climent al parc dels Nius a través de la bàscula de les Tries, el tram que va des del pont de Santa Magdalena fins al pont de la plaça Palau o els situats a la zona de l'antiga estació de tren i l'avinguda Illes Balears. La idea del passeig del Fluvià fa més de deu anys que és desenvolupada per l'Ajuntament segons les possibilitats econòmiques de cada mandat. Es tracta d'un tema, en el qual tots els grups representats al consistori hi estan d'acord i a vegades alguns demanen celeritat en l'execució.

Es tracta de poder travessar Olot a peu o amb bicicleta per la vora del riu. És un recorregut de més de set quilòmetres que ara està repartit en trams però la idea és que sigui seguit.

Lliberada Ferrarons

El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, també ha parlat dels enderrocs efectuats al carrer Lliberada Ferrarons, a la part alta del nucli antic. Segons ell, la idea de l'Ajuntament és incentivar les constructores per fer-hi un edifici d'habitatges de nova planta. Ha explicat que dels enderrocs n'han resultat dos solars de propietat municipal i un de titularitat pública. Ha avançat que al final podran dur-hi a terme un projecte més ambiciós del que havien previst en un inici. La política de l'Ajuntament és comprar finques, ensorrar edificis vells i propiciar que els promotors privats facin habitatges.

La iniciativa privada ha propiciat transformacions al nucli antic d'Olot. L'última ha estat l'enderroc de la casa de les mosques a la plaça Pia Almoina.

Pel que fa als enderrocs públics, destaca el de la casa del carrer Valls Nous, 1, can Sau.