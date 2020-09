Primera escola aïllada per complet a les comarques gironines

Les comarques gironines compten amb la primera escola confinada per complet per un cas de covid-19. Es tracta de l'Escola Santa Cecília, del municipi de Boadella i les Escaules, a l'Alt Empordà, i que forma part de la Zona Escolar Rural Les Salines. Els seus 23 alumnes, a més de 2 treballadors, es troben aïllats després que divendres passat es donés l'avís d'un cas positiu al grup.

En tractar-se d'una escola rural, tot el seu alumnat es considera un grup bombolla, ja que, tot i estar en aules separades, comparteixen equipaments com el pati, segons explicava l'alcalde del municipi, David Checa. L'alcalde va indicar ahir a Diari de Girona que aquest mateix dilluns un equip mòbil de Salut s'hi va desplaçar per fer tests PCR a tot el grup bombolla, i si no es confirmen més casos positius, podran tornar a les aules el proper dilluns, 5 de setembre, quan ja hauran passat els 10 dies de confinament. Mentrestant, els alumnes segueixen rebent docència des de casa, tal com marquen els protocols.



141 grups aïllats a centres gironins

A tota la província de Girona s'hi registren 141 grups estables en aïllament, que afecten a 94 centres educatius del territori. En total, hi ha 3.276 persones confinades. Hi ha un centre completament tancat - l'escola Santa Cecília de Boadella i les Escaules. En aquestes dades, extretes del Departament d'Educació, ja s'hi han descomptat alguns grups que han retornat a les aules després d'haver competat el període d'aïllament corresponent.

S'inclouen nous centres educatius que han hagut de confinar algun dels seus grups. Es tracta de l'Escola Annexa (Girona), l'Institut de Celrà (Celrà), l'Escola les Deveses (Salt), el centre Petit Plançó (Olot), l'Institut Sa Palomera (Blanes) i l'Institut Tossa de Mar (Tossa de Mar).



L'afectació a les escoles catalanes

A Catalunya hi ha 82 grups confinats més que el dia anterior, sumant-ne en total 1.144. Es comptabilitzen fins a 26.240 persones aïlldes (2.573 més que en l'últim balanç), dels quals 24.437 formen part de l'alumnat, 1.561 docents, PAS i PAE, i 242 personal extern. A tota la comunitat eduativa hi ha 2.373 casos positius en coronavirus, sumant 187 casos respecte les darreres dades facilitades per Educació. D'aquests, hi ha 2.115 alumnes, 244 professors, PAS i PAE, i 14 externs.

Dos centres educatius que havien estat totalment tancats ja han pogut obrir, tot i mantenir alguns grups confinats. Es tracta de la llar d'infants Petit Montessori i l'escola bressol municipal de Gràca, les dues de Barcelona. Ara, queden tres centres confinats per complet, a l'Hospitalet de Llobregat, a Almenar i a Boadella i les Escaules.



Objectiu: 20.000 PCR

Els departaments de Salut i Educació van començar ahir els cribratges de covid-19 en escoles de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Són els primers que es fan en centres situats en zones amb diverses situacions epidemiològiques, amb la previsió d'arribar a les 20.000 proves PCR en una primera fase, fins a mitjan octubre. L'objectiu és «detectar casos asimptomàtics a les escoles i identificar i tallar cadenes de transmissió», va destacar el director general de Centres Públics d'Educació i president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray. En els darrers dies també s'han fet cribratges en una escola de Manlleu i a Canet de Mar -on avui i demà s'ampliarà a les famílies dels alumnes-, per l'alta transmissió del virus. A Manlleu, s'han detectat 15 positius i s'han confinat 8 grups.

També es faran tests serològics als alumnes que donin positiu, almenys en aquests primers cribratges, per detectar si han desenvolupat anticossos contra el virus, que indicarien que la infecció és passada. Això podria evitar confinaments del grup classe; una mesura que s'ha d'estudiar si funciona.