Salut demana limitar la mobilitat entre territoris

El secretari general de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va reclamar a les administracions que prenguin mesures per reduir la mobilitat a Espanya i a Europa perquè «Catalunya no és una illa», va argumentar. Va advertir que «si el virus es mou i circula estem tots en un problema, i ara circula a Espanya, a Europa i a Madrid». Per això va demanar a la Comunitat de Madrid i al Govern espanyol actuar amb rapidesa: «S'han de prendre decisions, estem marejant la perdiu des de fa una setmana llarga». Si bé no va concretar amb les mesures que reclama, va dir que es podrien concretar a «reduir» les freqüències d'AVE. «No reduir al 100% la mobilitat, però sí que alguna cosa haurem de fer», va reclamar.

Dades de Catalunya

Quant a les dades epidemiològiques, es van notificar1.865 nous casos confirmats per PCR de COVID-19 –dilluns van ser 630–, i la xifra total s'eleva a 138.785. El nombre de casos amb totes les proves és de 163.594 –1.910 mésdes de dilluns–. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.328 persones per coronavirus a Catalunya, nou més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en nou persones i ara són 800, dels quals 139 estan a l'UCI, cinc més que dilluns.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts. Entre el 5 i l'11 de setembre aquest indicador estava en 170,49 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt. Durant la setmana del 12 al 18 de setembre va pujar a 208,27, i ara –setmana del 19 al 25 de setembre– se situa en 163,43, uns nou punts menys que el darrer balanç. Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es redueix 13 centèsimes, d'1,07 a 0,94. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona, una dada clau per frenar-lo.