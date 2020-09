Els sindicats es concentren per reclamar més seguretat als centres

Els sindicats d'educació pública van concentrar-se ahir a la tarda davant del Departament d'Educació de Girona per reclamar una educació segura. Les organitzacions demanen mesures «imprescindibles» per «salvaguardar el dret a l'educació i evitar rebrots». Per aquesta raó exigeixen la reducció de ràtios a les aules (10 alumnes a infantil i 15 a la resta de nivells), l'increment de docents i l'aplicació de mesures de prevenció pel personal educatiu, alumnes i famílies.