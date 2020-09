Un violador reincident accepta 13 anys i mig de presó per agredir sexualment una menor a Girona

Un violador reincident ha acceptat 13 anys, 6 mesos i 1 dia de presó per agredir sexualment una menor de 13 anys a Girona el dia de Sant Joan de l'any passat. Al judici, que s'ha fet aquest dimecres a l'Audiència de Girona, Edwin Enrique Granda ha reconegut que va seguir la menor pel carrer i la va abordar quan entrava a casa seva. Un cop dins l'edifici, li va tapar la boca per evitar que cridés i la va fer pujar al replà del primer pis, on la va violar. Serà la tercera condemna per delictes sexuals. L'any 2011 el van condemnar per violar una noia durant les Fires de Girona del 2009 i el desembre passat per fer tocaments a una nena de 6 anys. Encara té un altre judici pendent per agredir sexualment una noia amb discapacitat intel·lectual.

El cas ha arribat a judici aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona. El violador reincident s'enfrontava inicialment a 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys amb una agreujant de reincidència. Com que ha reconegut els fets, la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han sol·licitat al final del judici una condemna de 13 anys, 6 mesos i 1 dia. També demanen que no es pugui apropar ni comunicar-se amb la víctima durant 18 anys, 6 mesos i 1 dia.

La declaració del violador reincident ha estat molt breu i s'ha limitat a reconèixer íntegrament el relat de fets de la fiscalia. Així, ha admès que cap a tres quarts de deu del matí del 24 de juny del 2019, i mentre anava amb bicicleta el barri de Santa Eugènia, es va creuar amb la víctima pel carrer i després d'increpar-la dient-li 'guapa, te amo, vamos al río' la va començar a seguir.

La menor, de 13 anys, va aconseguir arribar fins a l'edifici de casa seva però l'acusat, que té 30 anys i és d'origen equatorià, la va abordar per l'esquena, la va empènyer i va aconseguir entrar a l'edifici. Una vegada dins, va subjectar la víctima amb força perquè no s'escapés i li va tapar la boca per evitar que cridés. Aleshores, la va fer pujar al replà del primer pis, on la va violar.

La víctima ha declarat a porta tancada i sense confrontació visual amb l'acusat. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra que van assumir el cas han concretat que la menor va identificar l'acusat tant en fotografies com a la roda de reconeixement, va ser capaç de descriure'l perquè en fessin un retrat robot i també va detallar un tatuatge de l'agressor.

A l'informe, la fiscal ha apuntat que la declaració de la menor al llarg del procediment ha estat "persistent i contundent" i que, a banda del reconeixement dels fets que ha fet aquest dimecres Edwin Enrique Granda, hi ha suficients proves per fonamentar la sentència condemnatòria que sol·liciten les parts.

Violador reincident

Aquesta serà previsiblement la tercera condemna per a l'acusat per delictes sexuals. La secció quarta de l'Audiència de Girona el va condemnar, l'any 2011, per haver violat una noia durant les Fires de Girona del 2009. La sentència d'aleshores recull que la matinada del 30 d'octubre la víctima havia estat a la zona de fires amb unes amigues i, després, va emprendre el camí cap a casa al barri de Can Gibert del Pla.

La sentència apunta que Granda va seguir el mateix modus operandi: "A l'alçada de l'anomenat parc dels 'Teletubbies' la va abordar per l'esquena, la va subjectar amb força pel coll amb un braç, li va tapar la boca amb la mà i li va dir que la mataria si no accedia als seus desitjos". Aleshores, la va violar.

El tribunal li va imposar una pena de 6 anys de presó per un delicte de violació i una multa de 70 euros per una falta d'amenaces. També l'obligava a indemnitzar la víctima amb 5.180 euros i li prohibia apropar-se o comunicar-se amb ella durant 10 anys.

El desembre passat, la secció quarta de l'Audiència de Girona el va condemnar a 4 anys i 6 mesos de presó per fer tocaments a una nena de 6 anys a Girona el 20 de setembre del 2017. La sentència concloïa que Edwin Enrique Granda va "assetjar i fustigar" la menor. Segons el tribunal, l'acusat va veure la nena quan estava en un parc amb la seva àvia i el seu germà. Va començar a parlar amb ells i els va seguir fins a un supermercat del carrer Orient.

"Un cop a l'interior, i aprofitant un moment que l'àvia no hi era, la va rodejar amb els braços per darrere", apunta la sentència. La nena va intentar desempallegar-se'n però l'acusat "la va agafar amb més força" per la zona "del baix ventre i pectoral" i li va acabar fent un petó al coll.

El van condemnar per un delicte d'abús sexual a menor de 13 anys amb agreujant de reincidència. Aquesta sentència no és ferma. La defensa de Granda la va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on està pendent.

A més, segons fonts consultades per l'ACN, també té un altre judici pendent per presumptament agredir sexualment una noia amb discapacitat intel·lectual a mitjans setembre del 2018, també a Girona.