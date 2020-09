Un violador reincident accepta 13 anys i mig de presó per agredir sexualment una menor a Girona

Un violador reincident ha acceptat 13 anys, 6 mesos i 1 dia de presó per agredir sexualment una menor de 13 anys a Girona el dia de Sant Joan de l'any passat. Al judici, que s'ha fet aquest dimecres a l'Audiència de Girona, Edwin Enrique Granda ha reconegut que va seguir la menor pel carrer i la va abordar quan entrava a casa seva. Un cop dins l'edifici, li va tapar la boca per evitar que cridés i la va fer pujar al replà del primer pis, on la va violar. Serà la tercera condemna per delictes sexuals. L'any 2011 el van condemnar per violar una noia durant les Fires de Girona del 2009 i el desembre passat per fer tocaments a una nena de 6 anys. Encara té un altre judici pendent per agredir sexualment una noia amb discapacitat intel·lectual.