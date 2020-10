Baixa el risc de rebrot a la ciutat de Girona i a Salt

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 11.827 (142 més), i pugen a 14.223 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 865 persones al territori (les mateixes que en el balanç anterior). El risc de rebrot baixa uns 8 punts i està en 184,72, mentre que la setmana del 14 de setembre va ser de 203,53. L'Rt baixa i se situa per sota de l'1 (0,97), i la taxa de confirmats per PCR del 21 al 27 de setembre és de 93,91 per cada 100.000 habitants. Hi ha 79 pacients ingressats (-8), 21 dels quals a l'UCI (igual).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot baixa i se situa en 398,83, gairebé 35 punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 14 de setembre, quan va ser de 406,30. La velocitat de propagació del virus baixa nou centèsimes i està en 1, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 193,92 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot disminueix 32 punts, fins a 638,5. L'Rt està en 0,93. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 341,86.

