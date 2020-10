Barretina deixa la direcció de l'Idibgi per anar a Can Ruti

El doctor Jordi Barretina deixarà la direcció de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) aquest octubre després d'haver estat designat com a director de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) al Campus Can Ruti de Badalona. Barretina ha estat al capdavant de l'IDIBGI des del febrer de 2017 i ara seguirà vinculat al centre gironí com a investigador.

La seva incorporació a l'IGTP serà progressiva, fet que permetrà a l'institut gironí buscar un substitut. Barretina és doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer la seva tesi sobre la sida. L'any 2005 va marxar als Estats Units per formar part de l'equip d'investigadors de diversos centres de Boston i Cambridge.



Lluita contra el càncer

Als EUA va desenvolupar el Sarcoma Genome Project i va participar en el descobriment de diferents alteracions genòmiques específiques que donaven lloc a dianes per a noves teràpies dirigides a càncers rars.