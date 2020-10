Un camió cau des de 45 metres a la Vall de Bianya i el xofer salta a la meitat

El conductor d'un camió d'obres públiques va haver de ser traslladat ahir al matí en estat greu a l'hospital Josep Trueta de Girona amb helicòpter. L'accident va tenir lloc al voltant de les nou del matí, al quilòmetre 78 de la C-153. El conductor pujava en direcció a Sant Pau de Segúries, quan uns metres després d'un dels revolts més tancats del port del Capsacosta, on el pendent s'accentua fins a arribar al 8%, va topar contra el mur de contenció del marge del costat dret de la carretera. Es tracta d'un mur fet amb pedres i malla d'acer per evitar esllavissades.

L'impacte va fer que el conductor perdés el control del vehicle i anés a parar a la barana del costat esquerre, l'arranqués i es precipités en vertical. En aquesta part del descens, el vehicle va topar amb un arbre i va anar a parar a la calçada anterior al revolt, on el conductor va aconseguir saltar del vehicle. El camió no va quedar aturat, va doblar una segona barana i va seguir la caiguda marge avall. En aquesta segona part de la caiguda, el vehicle es va endur arbres i roques fins que va quedar enfonsat i invertit entre la vegetació a 45 metres del lloc on havia començat la caiguda.

Al lloc dels fets, s'hi van traslladar cinc dotacions de Bombers, Mossos d'Esquadra de Trànsit i vehicles del Servei d'Emergències Mèdiques. Els serveis d'emergències van trobar el conductor a la calçada. En un primer moment, l'home, pres per l'estat nerviós de l'accident, sembla que se n'havia sortit força bé.

En realitat, l'home estava ferit al cap i tenia contusions per tot el cos. De seguida, va ser atès pels metges del Servei d'Emergències Mèdiques que havien arribat al lloc dels fets amb un turisme medicalitzat. Els metges van decidir posar-lo en una llitera i amb una ambulància medicalitzada el van traslladar fins a un prat proper al poble de Sant Salvador de Bianya. En aquest lloc, va poder aterrar l'helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. Els membres del Servei d'Emergències Mèdiques van introduir el ferit a l'helicòpter.

Al voltant de les 11.15 hores, l'aparell es va enlairar i va traslladar el ferit a l'hospital Josep Trueta de Girona. A l'hora de tancar l'edició, el conductor estava en estat greu sense que li perillés la vida. Arran de l'accident, van haver de netejar la benzina i oli que havia quedat a la calçada. També van haver de treure pedres i parts del vehicle.

La C-153 va estar tancada per la part de la Vall de Bianya a la cruïlla amb la N-260 que condueix als túnels de Collabós i a la cruïlla de la C-38 amb la C-153 a Sant Pau de Segúries des de les 9 fins a les 12.30. El conductor accidentat formava part del grup de treball que fa el manteniment de la C-153 al seu pas pel port de Capsacosta, que té el cim a 870 metres sobre el nivell del mar.



El port de Capsacosta

Pel port hi passen els camions que pel material que transporten no poden passar pels túnels del Capsacosta. També és utilitzada per practicants del ciclisme de carretera i de muntanya. Va ser feta a principis del segle XX per comunicar la Garrotxa i el Ripollès amb vehicles de motor.

Des de l'obertura dels túnels de Collabós la major part del trànsit passa per l'N-260.