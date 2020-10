Catalunya registra una davallada de casos tot i que suma catorze morts

Catalunya va declarar només 62 nous casos positius de coronavirus confirmats per PCR, segons l'últim balanç proporcionat pel Departament de Salut. Dimarts, en canvi, es va informar de 1.865 nous positius. La xifra total s'eleva a 138.847, i amb totes les proves arriba fins a 163.807 casos –213 més declarats des de l'últim balanç. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.342 persones per coronavirus a Catalunya, catorze més que dimarts.

D'altra banda, segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts. Entre el 13 i el 19 de setembre aquest indicador estava en 211,87, però actualment –setmana del 20 al 26 de setembre– se situa en 154,47, uns nou punts menys que dimarts. Per sobre de 100, es considera que el risc és alt.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es redueix quatre centèsimes, de 0,94 a 0,9. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Durant la setmana del 13 al 19 de setembre va ser d'1,22.

Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.195 casos, una xifra inferior als 7.362 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 80,75 per cada 100.000 habitants. La setmana del 13 de setembre se situava en 95,96. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 111.254 proves PCR a tot el territori, de les quals un 5,76% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,47 anys

Madrid segueix sense fre

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va registrar 11.016 nous positius i 177 morts més per coronavirus a Espanya respecte al total de casos confirmats dimarts, amb 31.791 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 769.188 positius per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 235.196 des que va començar la pandèmia, 19.132 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 140.115, 5.025 en els últims set dies. La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia continua essent Madrid, amb 1.586 casos. La segueixen el País Basc, amb 409, l'Aragó, amb 314, i Andalusia, amb 313. A Catalunya se n'han diagnosticat 162 el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 31.791 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 177 més que dimarts. Segons l'últim informe del Ministeri, 486 s'han produït en els últims set dies. D'aquestes, 172 s'han produït a Madrid.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 150.329 hospitalitzacions. En l'última setmana, se n'han registrat 2.264 i 168 ingressos en UCI, dels 13.606 que hi ha hagut des que va començar la pandèmia.

De les 2.264 hospitalitzacions que hi ha hagut en la darrera setmana, 469 s'han produït a Andalusia. Catalunya n'ha registrat 87 i 4 ingressos en UCI.