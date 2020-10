Cerca contra rellotge dels metges del Trueta perduts al Pirineu

La recerca per trobar una parella de 27 anys al Parc Nacional d'Aigüestortes es fa amb la tècnica dels desapareguts per allaus de neu. La nevada primerenca que va caure el cap de setmana i el vent han provocat importants acumulacions de gruixos en diferents punts del Parc. El cap d'intervenció del dispositiu de Bombers, Manel Bosch, va explicar ahir que estan resseguint els senyals que donen uns detectors sobre els punts on hi poden haver allaus però de moment tots els indicis sobre la possibilitat que hi hagi algú enterrat «són negatius». Més de 40 professionals de diferents cossos espanyols i francesos treballen en la recerca, que ja fa tres dies que dura i que esperen que no s'allargui fins divendres, ja que s'espera un altre front fred amb neu a la zona.

Segons Manel Bosch, a causa del temporal del cap de setmana passat hi ha zones al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb uns gruixos de neu bastant importants i això fa que la recerca dels desapareguts s'estigui basant en la tècnica de persones enterrades per allaus.