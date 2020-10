Detinguts per portar 27,9 kg de marihuana amagats en una furgoneta a Cassà de la Selva

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts, en col·laboració amb la Policia Local de Cassà de la Selva, cinc homes, un d'ells menor, que transportaven 27,9 kg de marihuana amagada en bosses d'escombraries en una furgoneta. En una altra actuació, els Mossos van arrestar un altre individu que tenia una plantació de marihuana oculta en una casa i en un hivernacle a Maçanet de la Selva. Els fets van passar el 27 de setembre quan agents de la Policia Local de Cassà van veure un home carregat amb plantes de marihuana que es dirigia en una furgoneta estacionada. En veure la dotació policial, el conductor i els tres ocupants del vehicle van fugir a gran velocitat.

L'home que duia la droga també va intentar escapar però els agents el van aconseguir detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un de desobediència greu a agents de l'autoritat.

El detingut duia 7,4 quilos de plantes al damunt i es dirigia a introduir-les a la furgoneta.

Un cop rebuda l'alerta, els Mossos van iniciar un dispositiu de recerca del vehicle escàpol i el van interceptar a la carretera de Sant Feliu, davant del cementiri nou de Girona.

A l'interior hi van trobar tres bosses d'escombraries industrials amb 20,5 kg bruts de plantes de marihuana. Segons les estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, la droga estaria valorada en 50.275 euros.

Els quatre detinguts, la majoria amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. L'altre implicat menor d'edat serà citat properament per declarar davant de la Fiscalia de Menors de Girona.

L'altra actuació també va tenir lloc el mateix dia 27. Agents de la Guàrdia Urbana de Maçanet van informar els Mossos que en una casa de la urbanització Mas Altaba hi podria haver una plantació. Quan els mossos van fer les comprovacions van constatar que a la casa hi havia un hivernacle i aparells d'aire condicionat, així com una forta olor de marihuana.

En la inspecció es va localitzar també una plantació de marihuana en diverses estances de la casa amb tota la infraestructura de focus, transformadors, aparells d'aire condicionat i extractors. En total es va intervenir 353 plantes amb un pes brut d'uns 50 quilos de substància.

Els agents van detenir per aquests fets un home, de 33 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric.

El detingut, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.