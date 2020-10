Girona és un dels onze municipis catalans afectats pel pacte de Sanitat i Madrid

El Govern espanyol i la Comunitat de Madrid van pactar dimarts al vespre que s'apliquin les mateixes restriccions per frenar la pandèmia a totes les ciutats de l'Estat de més de 100.000 habitants que superin uns índexs d'alta incidència del virus. Això afectarà, en cas de superar els llindars d'empitjorament de la pandèmia establerts, les següents ciutats catalanes: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus i Girona.

Les restriccions afectaran aquelles grans ciutats que tinguin una incidència acumulada de més de 500 casos positius per cada 100.000 habitants en els darrers dies, que l'índex de positius per PCR superi el 10% i que l'índex d'ocupació de les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals de la comunitat autònoma del municipi en concret superi el 35%.

Aquestes mesures es van aprovar ahir en un Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) tot i que no de manera unànime. Madrid, Galícia, Catalunya, Andalusia i Ceuta van votar en contra i Múrcia es va abstenir. «Hi ha hagut una àmplia majoria per la qual cosa és una decisió col·legiada», va dir el ministre de Sanitat, per informar que en el cas de Madrid afecta deu municipis, inclosa la capital.

D'aquesta manera, no serà necessària la intervenció del Govern central. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va aconseguir que la Comunitat de Madrid accepti implantar restriccions més dures a la capital i altres municipis importants –que suposaran, bàsicament, el seu confinament perimetral–, a canvi de fixar un criteri «homogeni» per a Espanya, com reclamava Isabel Díaz Ayuso. Segons va informar El Periódico, l'acord inclou també que per als municipis de menys de 100.000 habitants siguin les comunitats autònomes les que prenguin la decisió sobre les possibles restriccions atenent a les normatives i els protocols vigents.



Restriccions a deu municipis

L'única autonomia que supera aquest nivell de saturació de les UCIs és Madrid, que té un 41,87%. La positivitat de les PCR és a Madrid del 20,1%, mentre que les següents deu poblacions de més de 100.000 habitants superen la incidència de 500 casos: Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla i Alcobendas. En el conjunt de la regió, la incidència és de 784,71. És a dir, que la capital d'Espanya estarà enterament confinada i subjecta a mesures severes, com a gran part de la regió.

Entre les mesures aprovades hi ha la restricció d'entrades i sortides –excepte desplaçaments imprescindibles– però no la circulació a l'interior dels municipis. Es limiten les reunions a un màxim de sis persones i es tanquen els parcs infantils. L'aforament màxim dels comerços serà del 50% i l'hora de tancament, les deu de la nit. A l'hostaleria, l'aforament màxim serà del 50% a l'interior i del 60% a l'exterior, i hauran de tancar a les onze, tot i que no podran admetre clients després de les deu i el consum a la barra no estarà permès . També es redueix l'aforament en acadèmies, autoescoles, centres privats d'ensenyament no reglats i centres esportius.



Taxa de contagis alta a Girona

De les onze ciutats que tenen més de 100.000 habitants de Catalunya, ara mateix cap registra xifres tan altes perquè s'hi hagin d'aplicar les restriccions que dicta l'acord. Si tenim en compte un dels criteris, els casos dels últims dies per cada 100.000 persones, la ciutat amb les pitjors dades és Girona, amb 206, 34, tot i que lluny dels 500 casos. A més, la taxa de positius per PCR és d'un 11%, quan el topall, segons el requisit, hauria de ser del 10%. Finalment, la referència d'ocupació de les UCIs és d'àmbit autonòmic i, de moment, no supera el 35% d'ocupació.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va remarcar ahir al matí que Catalunya continuarà treballant basant-se en el seu pla d'acció i sempre molt abans d'arribar als indicadors pactats amb Isabel Díaz Ayuso. Va subratllar que el govern no només es fixa en els tres indicadors que situa l'acord, sinó que mira altres factors, com la densitat de població o el component social. En tot cas, va indicar que, als municipis de més de 100.000 habitants que es poden apropar a aquests indicadors, ja fa temps que Catalunya hi està actuant.