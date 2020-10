L'Ajuntament de Banyoles presenta «la no festa major» de Sant Martirià

L'Ajuntament de Banyoles va presentar ahir la «no festa major» de Sant Martirià, que se celebrarà del 22 al 26 d'octubre. L'Àrea de Festes ha treballat conjuntament amb les entitats de la ciutat per aconseguir una programació que, en paraules del regidor Miquel Cuenca, ha servit per reconvertir «la festa major en una festa cultural de Sant Martirià». Cuenca va destacar ahir, durant la presentació, que «la Festa Major de Banyoles està documentada des de 1599, i, després de 400 anys, ara l'havíem de fer sí o sí».

La situació actual amb la pandèmia de la covid-19 ha obligat el consistori a anul·lar diferents activitats, com ara les barraques o les atraccions de fira, així com redefinir la resta d'activitats festives per adaptar-les a la normativa de prevenció i seguretat sanitària. Totes les activitats es faran amb aforament limitat i amb entrada prèvia gratuïta obligatòria per a tots els assistents, que les podran sol·licitar telemàticament a través del web de l'Ajuntament. Per a les persones que no tinguin accés telemàtic, es podran aconseguir les entrades de manera presencial els dies 10 i 12 d'octubre a la plaça Major i del Turers, respectivament.

Ahir es va presentar el cartell de la festa, una obra realitzada per diferents artistes de l'àrea de disseny de la comissió de Festes. L'obra mostra un tabal amb l'escut de Banyoles amb el text «Ceci n'est pas une Festa Major». El cartell presenta un estil, colors i tipografia inspirats en el conegut quadre Le Pipe, de l'artista surrealista francès René Magritte. Els actes de la festa arrencaran el diumenge 18 amb el Pregó de Sant Martirià, que es farà al Teatre Municipal i que enguany anirà a càrrec la família Alsius, farmacèutics banyolins molt arrelats a la ciutat des de fa generacions.

La programació de concerts, que fins ara es feien al recinte de barraques, passarà a fer-se a l'espai de la Muralla, que tindrà un aforament màxim de 300 persones, amb actuacions tots els dies de la festa i on es podran veure els grups Queralt Lahoz, Drop Collectiva, The Thyets, Roba Estesa, Northen Cellos, Cala Viento, Anxovetes, Tarquim i una nit de Música Electrònica i Arts Visuals amb diferents artistes. Pel que fa als concerts del passeig de la Indústria, tindran un aforament de 200 persones i es faran divendres i dissabte amb actuacions de Miquel Abras, Ginestà, El Pony Pisador i Jazz Woman.



Cultura popular a Can Castañer

Les representacions de cultura popular, que han ressorgit amb gran èxit en els darrers anys, es faran majoritàriament a l'espai de Can Castañer, on hi haurà dues grades amb capacitat per a 500 persones i amb un escenari allargat per on desfilaran els Gegants, la Tabalera, els Capgrossos, els Cavallets, el Drac, les Gàrgoles de Foc i els Castellers, entre d'altres. Aquest mateix escenari acollirà divendres la lol-Wipe Out, dirigit a joves des de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat.

La majoria d'activitats relacionades amb la sardana seran audicions que es realitzaran al pavelló de la Draga, al Teatre Municipal i l'Auditori. Enguany tindrà una especial rellevància la commemoració del 75è aniversari de l'estrena de la sardana Somni, escrita pel mestre Manel Saderra i que comptarà, el divendres 23 a l'Auditori, amb una actuació de la Principal de La Bisbal amb el Cor Maragall. La tradicional Competència de Cobles quedarà substituïda el diumenge a la tarda per l'activitat «4 Cobles / 4 Places», amb audicions simultànies de quatre cobles a les places Rovira, Monestir, Rodes i Teatre. Les ballades de sardanes es faran el divendres i el dilluns a la plaça Major i comptaran amb cintes entre els balladors per garantir la distància de seguretat.