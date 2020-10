mes de setembre El termòmetre a Girona, 1,3 graus per sobre la mitjana

El mes de setembre es va acomiadar ahir amb un repunt de les temperatures. Segons les dades del meteròleg Gerard Taulé, malgrat el fort descens tèrmic que s'ha viscut al llarg dels últims dies, el mes ha acabat amb unes dades meteorològiques emmarcades dins de la normalitat a Salt, amb 21,9 graus de mitjana, igual que la mitjana climàtica del període 1999-2020. En canvi, a la ciutat de Girona es pot considerar un setembre càlid, ja que la temperatura mitjana s'ha situat en 22,2 graus, quan la mitjana és de 20,9. El termòmetre, doncs, s'ha situat 1,3 graus per sobre.

Més enllà de les temperatures, ha estat també un setembre sec, segons les dades de Taulé. A Sarrià de Ter només han caigut 25,8 litres per metre quadrat, quan la mitjana és de 88, mentre que a Salt se n'han recollit 46,8. De fet, si el primer dia de setembre no haguessin caigut 36,4 litres per metre quadrat a Salt, aquest seria un dels deu setembres més secs des de l'any 1884 tant a Girona com a Salt.