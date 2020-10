Salut aconsella que els nens de primària segueixin usant mascareta

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va afirmar que el context epidemiològic de Catalunya «no aconsella la retirada de la mascareta a primària». En roda de premsa, Ramentol va recordar que l'obligatorietat de dur mascareta entre els sis i els dotze anys era inicialment per a quinze dies i revisable a partir de llavors.

En aquest sentit, va explicar que aquesta setmana s'ha avaluat l'evolució de les dades epidemiològiques i s'ha conclòs que la situació no ha variat gaire. «No podem dir que estem millor que fa 14 dies», va declarar. Va afegir que això no vol dir que sigui «per culpa» de les escoles però sí ha apuntat que la situació no fa aconsellable retirar l'obligatorietat de dur mascareta entre els sis i els dotze anys.



57 grups escolars més

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.201 en tot Cataluya -57 més que els declarats ahir, segons les dades actualitzades del Departament d'Educació a primera hora del dimecres-. En total, als centres educatius s'han detectat 2.548 positius, 175 més que en el darrer balanç. D'aquests, 2.273 són entre l'alumnat, 259 entre docents i personal d'administració i serveis, i 16 entre personal extern.

Pel que fa als confinats, n'hi ha un total de 27.908, 26.030 són alumnes, 1.614 docents i personal d'administració i 254 personal extern. Segons el departament, ahir dos centres seguien totalment confinats. Un d'ells és l'escola d'educació infantil Bambarol d'Almenar, al Segrià, i l'altre és l'escola d'educació infantil La Florida de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En percentatge signifiquen el 0,04% del total de 5.137 centres educatius catalans. Malgrat que a Catalunya altres centres educatius compten amb més de dos grups confinats, les autoritats epidemiològiques no han considerat necessari el seu tancament total.

Els grups estables de convivència en quarantena després d'haver detectat almenys un cas positiu de covid-19 són avui 1.201 dels 72.000 grups creats per a aquest curs escolar, el que significa un 1,6% dels grups.