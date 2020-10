Talls de carreteres amb crema de pneumàtics en l'aniversari de l'1-O

Les carreteres catalanes estan patint talls de trànsit amb motiu de l'aniversari de l'1-O. A les comarques gironines aquesta matinada s'han tallat les carreteres C66 al Pla de l'Estany i la C37 a la Vall de'n Bas.



S'ha tallat la B20 a Barcelona, però des de quarts de deu del matí s'està recuperant poc a poc la normalitat.



El primer tall per la crema de pneumàtics s'ha produït a les 4.20 de matinada a la C37 direcció Olot. S'ha creat una barrera de pneumàtics. Tres dotacions de Bombers s'han desplaçat fins aquest punt per apagar les flames.



A les 6.20 del matí una altra barrera de pneumàtics cremant ha tallat completament la C66 a Porqueres direcció Serinyà, al quilòmetre 49. S'hi ha desplaçat una dotació de Bombers.



A les set del matí la circulació estava restablerta.



Segons el Servei Català de Trànsit, en aquest moment hi ha una carretera tallada a Barcelona, a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i que complica la circulació a les rondes de Barcelona.



D'altra banda, els CDR del Pla de l'Estany anuncien un tall entre Banyoles i Olot.





C66 Banyoles -Olot tallada

1 d'octubre, ni oblit ni perdó pic.twitter.com/9kA9tvFOzB — CDR Pla Estany (@CDRPlaEstany) October 1, 2020