Troben morts els dos metges residents del Trueta desapareguts a Aigüestortes

Els equips d'emergències han localitzat aquest dijous dos cossos sense vida a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici durant la recerca de la parella desapareguda des de divendres. Segons ha avançat SER Girona, es tractaria dels dos metges del Trueta desapareguts. Els bombers els han localitzat al costat de l'Estany de Pòdo, al municipi de Naut Aran (Val d'Aran). L'Estany de Pòdo es troba dins del circ de Colomers, on hi ha el refugi on van ser vistos els dos joves per darrera vegada. Ara, s'està pendent de l'aixecament i identificació dels cossos per part dels Mossos d'Esquadra. Això no obstant la presidenta de la comissió de Salut del Parlament, Maria Assumpció Laïlla, ha donat per fet que eren els dos joves, metges residents a l'Hospital Trueta de Girona, i ha lamentat el desenllaç.

A la recerca hi ha treballat uns 40 efectius i en el dispositiu hi han participat els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i els Pompiers d'Aran.

Dimarts i dimecres es va pentinar per terra i aire l'àrea entre els refugis de Colomers i Amitges, i la previsió d'aquest dijous ha estat centrant-se en les zones amb més acumulació de neu on es creu que podrien haver buscat aixopluc. La neu ha dificultat les tasques de les dotacions terrestres i s'han incorporat eines de recerca habitualment utilitzades en allaus, amb sectors d'actuació més petits per terra i amb el suport dels mitjans aeris.

L'avís de la desaparició el va donar la família dels joves després de no tenir-ne notícies des del divendres 25. El vehicle dels joves es va localitzar al poble d'Espot (Pallars Sobirà), just a l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Dilluns, es va intentar reconstruir la ruta que els joves haurien seguit pels diferents refugis de muntanya de la zona. Així, es va acotar una àrea de 1.500 hectàrees entre Colomers, el darrer lloc on van ser vists el 25 de setembre, i Espot, que és l'indret on la parella havia deixat el vehicle. Dimarts el desplegament es va ampliar i es va instal·lar un centre de control a l'heliport de Vielha per coordinar tots els recursos.