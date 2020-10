Vallter 2000 i Núria salven la temporada tot i rebre un 17% menys de visitants

Un total de 142.822 persones han visitat aquesta temporada d'estiu les dues estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) al Ripollès (Vallter 2000 i Vall de Núria), un 17% menys que les mateixes dates de l'any passat. Tot i això, en una temporada marcada per la covid-19, FGC celebra que les dues estacions s'hagin situat com a «referent turístic de proximitat». En concret, Vallter 2000 ha superat la xifra de 10.195 visitants del Telecadira Panoràmic, un increment del 68% respecte a l'any 2019. D'altra banda, Vall de Núria, tot i començar la temporada gairebé tres setmanes més tard respecte a l'any passat, ha tancat l'estiu amb uns resultats a l'agost similars als de la temporada passada i amb un augment de visitants al setembre.

Segons FGC, Vallter 2000 s'ha consolidat com un destí popular per als practicants de ciclisme de carretera gràcies a la creixent fama del port ciclista rebatejat com a «Sostre de Catalunya». A més, des de FGC asseguren que l'estació «esdevé un punt de trobada per a famílies, senderistes i trail runners de la província de Girona que volen gaudir de l'alta muntanya i el medi natural a prop de casa gràcies a les instal·lacions i serveis que ofereix als visitants».



Núria millora al setembre

Pel que fa a Vall de Núria, tot i començar la temporada el 19 de juny, gairebé tres setmanes després respecte l'any passat, i no comptar amb totes les activitats i serveis oberts a causa de la Covid-19, ha tancat un estiu marcat pels resultats del mes d'agost, similars als de l'any passat, i l'augment de visitants al setembre.