El virus deixa quatre morts més a Girona i la xifra d'ingressats i crítics segueix a l'alça

La xifra de morts per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona continua augmentant i les quatre víctimes notificades ahir confirmen la tendència a l'alça d'aquest mes de setembre. De fet, segons els informes de Salut, al llarg d'aquest mes s'han produït 28 defuncions, tres més que les confirmades al juliol i l'agost quan les funeràries en van reportar 25 en total. Els brots de coronavirus detectats a geriàtrics i sociosanitaris han afectat les persones més vulnerables i han fet incrementar, en part, aquesta taxa de mortalitat. De les quatre defuncions notificades ahir, tres han tingut lloc a hospitals o centres sociosanitaris i una encara no s'ha classificat.

Paral·lelament a aquest increment, el nombre d'hospitalitzats i crítics també segueix a l'alça. Ahir hi havia sis gironins més ingressats i quatre pacients més a l'UCI.

La bona notícia és que es va produir una forta davallada de casos i se'n van sumar catorze, després del rècord assolit dimarts, quan se'n van registrar gairebé 300.

D'altra banda, el risc de rebrot va baixar uns setze punts i està en 192,56, mentre que la setmana del 13 de setembre va ser de 191,87. La velocitat de contagi va baixar lleugerament fins a 1,02, i la taxa de confirmats per PCR del 20 al 26 de setembre és de 94,60 per cada 100.000 habitants.

Quant a municipis, a la ciutat de Girona, el risc de rebrot va baixar i se situa en 433,77, uns 48 punts menys en un dia tot i que està per sobre del de la setmana del 13 de setembre, quan va ser de 409,86. La velocitat de propagació del virus puja dues centèsimes i està en l'1,09, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 206,34 per cada 100.000 habitants.

A Salt, el risc de rebrot va disminuir nou punts, fins a 670,68 –uns 138 menys. La velocitat de contagi està en 1,18 i la taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 326,60.



Pròrroga de restriccions

Finalment, tal com va avançar Salut Pública dimarts, el Procicat ha decidit prorrogar quinze dies més les restriccions imposades per contenir els brots de coronavirus a Girona, Salt, Barcelona i la primera corona metropolitana i a determinats municipis de la comarca de la Noguera. Aquestes mesures, que acabaven a la mitjanit de l'1 d'octubre, passen per reduir al 50% l'aforament de la restauració, les activitats esportives i els actes religiosos. En la cultura es permet una capacitat del 70%. Es recomana a la població que limiti l'activitat social i la redueixi al seu grup de convivència. Es recorda que les trobades no poden superar les sis persones.